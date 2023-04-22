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土城遭掃射當鋪老闆身分曝光！哥哥是警局「中階警官」

記者柯振中／綜合報導

新北土城一間當鋪日前被開51槍，17歲的劉姓槍手犯案後立即搭車到派出所自首，如今又傳出12天前就已遭開槍，引起許多討論。隨著進一步追查，當鋪老闆的身分也曝光，且該老闆的親哥哥是新北市的中階警官，被開槍背後的原因為何，讓人更加霧裡看花。

劉姓少年20日上午9點搭車前往該當鋪，朝著鐵門打空了2梭彈匣，接著又搭車離開、前往警局投案，犯案當下嚇壞了附近民眾，更是有名女路人嚇得縮頭躲避。

▲▼ 新北當鋪槍擊，警再逮3嫌到案 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲在劉姓少年掃射以前，就有一名朱姓少年夥同其他友人前往開槍。（資料照／記者戴上容翻攝）

後來經過追查，警方又發現，該當鋪10日就已被開槍，15歲的朱姓少年等3名少年開車到當鋪前方，朝著大門開2槍後離場，甚至還將犯案經過拍下PO上網，行為舉止十分囂張。

對於為何會作案，朱姓少年供稱，因為朋友的女友被當鋪員工追求，才會跑去開槍，但後來自撞公車頭破血流，記不清楚細節。對此，檢警則不採信說法，詳細案情仍在調查當中。

▲▼新北,土城,當鋪,掃射,51槍,華山幫。（圖／資料照）

▲土城這間遭掃射的當鋪，老闆是華山幫的成員，哥哥還是新北市的中階警官。（圖／資料照）

事後追查發現，被開槍當鋪的老闆是土城華山幫的成員，當鋪老闆的哥哥還是新北市的中階警官，2人的身分讓人更加摸不著頭緒。

對此，新北市府警察局則說，經過初步了解，當鋪老闆的哥哥是中階幹部，平時工作表現正常、沒有過任何風紀顧慮的傳聞，也沒有事證可以證明有涉入當鋪經營，且並非偵查人員、與本案的偵辦沒有關係，為了自清願意接受調查，希望外界不要多做連結。

 

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