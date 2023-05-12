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台灣上空劃過「不明火球」！1小時後現身沖繩　專家：恐來自中國

▲▼台灣上空昨夜出現不明亮體，鄭明典指出可能是太空垃圾。（圖／網友Tony Tsai拍攝、鄭明典臉書）

▲台灣上空10日晚間出現不明亮體。（圖／網友Tony Tsai拍攝、鄭明典臉書）

記者閔文昱／綜合報導

台灣不少民眾在10日晚間7時30分左右，目擊到天空出現一顆「不明火球」，拖著發光軌跡緩慢劃過天空，就連日本沖繩也有人目擊，引發討論。國防部第一時間研判應是民間衛星的太空殘骸，不過神奈川縣平塚市博物館天文領域的研究人員藤井大地指出，該不明發光物體有可能就是2022年升空的中國火箭「長征三號乙運載火箭」的殘骸。

台北天文館10日晚間在臉書PO出畫面指出，北台灣天空出現明亮火球，約在當天晚間7點32分左右從西北方出現往東北方消失，「有人有拍到影像嗎？」貼文一出，包括花蓮七星潭、桃園大溪、中壢、金門、天母、淡水、內湖都有民眾分享目擊畫面，紛紛表示「請問是什麼？隕石嗎？」、「看起來是發射器」、「我有看到！」

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而日本沖繩縣10日晚間8時30分左右，也陸續有民眾在天空中目睹該物體劃過天際。對此，日本國立天文台上席教授渡部潤一表示，如果是流星的話，在閃光1至2秒後就會消失，因此初步可以排除這個可能性。

神奈川縣平塚市博物館天文領域的研究人員藤井大地則指出，根據美國統整人工衛星與火箭動向的網站資料，這個不明物體很有可能就是中國在2022年11月升空的長征三號乙運載火箭殘骸。

他表示，長征三號乙運載火箭發射時成功升空，而運載人造衛星升空後的火箭殘骸通常會在太空中長時間漂流，最終受到空氣阻力影響繼而掉回地球，因此才會出現數個月的時間差。

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