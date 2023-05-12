氣象鼻、身體癢過敏旺季報到　賣場瘋搶「抗蟎神器」輕鬆對抗危機

▲濕度超高的梅雨季也是塵蟎最活耀的時候，使得有敏感體質的人，氣象鼻警報擤不停。（圖／翻攝自pakutaso）

消費中心／綜合報導

每年5~6月梅雨季節「大雷雨即時訊息」響不停，而濕度超高的梅雨季也是塵蟎最活耀的時候，使得有敏感體質的人，氣象鼻警報擤不停、膚況亮紅燈也抓不停，若家有小小孩，家長們更是操心。家裡除濕機、空氣清淨機沒少開，但狀況還是時好時壞。

其實想要遠離過敏源，最重要的是從塵蟎棲息的織物下手，同時治標更治本！日本火紅的「抗蟎神器」，不僅能將塵蟎洗淨，還會在被單、衣物上打造一層塵蟎不敢再靠近的防護罩，更是在美式賣場每每促銷就被掃購一空的熱門品項之一！

▲日本火紅的「抗蟎神器」美式賣場每有促銷就被掃購一空。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

▲連日下雨讓塵蟎更活耀，過敏族苦不堪言。（圖／翻攝自pakutaso）

塵蟎不僅會在環境中四處移動，在天氣熱或者空氣濕度高時更加活躍，所以近來梅雨季塵蟎更是大肆生長，讓許多過敏一族不堪其擾。有研究顯示，塵蟎雖然只有3~4個月的壽命，卻可排出相當於體重200倍的糞便，幾乎佔了床重的十分之一，成為誘發敏感體質的元凶，然而衣服可以天天洗，寢具卻很難天天換，每次除蟎機打開必定亮紅燈，令人看了心驚膽戰。

▲環境溼度高，家中除蟎機一開就大亮塵蟎警示紅燈。（圖／資料照）

▲無法天天清潔的床單，更要選擇能夠長效抗蟎的洗衣產品，避免蟎蟲棲息貼身衣物或床單造成不適。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

對抗過敏源，除了經常清洗，挑選合適的洗衣產品更是不能忽略！若能洗淨塵蟎同時長效抗蟎，就更再好不過！在日本連續五年銷售第一*註1、美式賣場也持續熱銷的抗蟎神器-ARIEL抗菌抗蟎洗衣膠囊。有添加了抗蟎成分*註2，據實驗結果指出，洗後形成長效抗蟎防護層可持續抗蟎達28天（4週）*註3，幫助輕鬆對抗過敏源*註4。

▲用ARIEL抗菌抗蟎洗衣膠囊洗後，除蟎燈顯示安全綠燈，長效抗蟎防護層可持續抗蟎達28天。（圖／資料照）

▲膠囊設計使用更便利，遇水即溶，輕鬆丟一顆就能洗淨整籃衣物。（圖／資料照）

洗衣膠囊設計非常適合懶人，在衣物量大或要洗床單被褥時，不需測量直接丟進一顆洗衣膠囊就可以洗整桶，特殊薄膜設計遇水則溶，簡單不沾手，洗淨力也更加深層，就算是家務小白也能輕鬆上手。針對難以去除的衣物悶臭也能持續抗菌*註5抗臭，還有柑橘清香香調及柔軟因子，讓洗後衣物溫和不刺激，一顆搞定令人困擾的洗衣問題，難怪如此受到日台消費者愛用。

美式賣場限定優惠僅10天 會員買現金折 必須手刀搶

平時喜歡到美式賣場挖寶，別錯過這次5/12~5/21限時10天優惠，「ARIEL 4D抗菌抗塵蟎洗衣膠囊」每箱現折100元，一箱3袋可洗93次超划算。先前黑色星期五開賣遭秒殺，引發許多網友大喊撲空買不到，這次再度祭出優惠請筆記手刀搶起來。

註1根據Intage SRI+於2018年至2022年針對日本洗衣膠囊市場銷售額資料統計，ARIEL洗衣膠囊在日本洗衣膠囊市場中市占率最高，通路包含量販賣場、一般超市、便利超商、線上購物平台等。

註2抗蟎成分添加。據P&G實驗數據在平均洗衣量情況下，棉質衣物在一次洗淨時，能驅避衣物上塵蟎。並非驅避所有衣物材質、薄棉質上的蟎蟲，詳情請見Ariel.JP官網。

註3指棉質衣物在一次洗淨時，能驅避衣物上塵蟎。並非驅避所有衣物材質、薄棉質上的蟎蟲。根據P&G數據，在實驗室條件下觀察衣物四周/28天結論。

註4指洗去塵蟎糞便中所包含的過敏源

註5並非抑制所有細菌滋生。據日本實驗室，針對特定測試菌種， 於實驗室環境下18小時測試結果。

