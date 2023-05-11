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社會 社會焦點 保障人權

軍人酒駕超速！開賓士撞電桿爆炸翻落水溝　害死友人下場曝

記者劉人豪／彰化報導

張姓軍人到朋友家喝酒以後，開著高姓友人的賓士車，載高男返回住所，行經彰化二林鎮二溪路時，疑似天雨路滑自撞路邊電桿，再翻落一旁排水溝內，造成高男死亡，彰化地方法院依駕駛動力交通工具、血液中酒精濃度達百分之0.05以上，因而致人於死，判張男有期徒刑4年6月。

▲彰化二溪路清晨發生自撞電桿死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲張男酒駕開車行經彰化二溪路，自撞電桿造成友人死亡。（圖／民眾提供）

該起事故發生於2022年5月14日清晨5時27分許，當時正下著雨路面濕滑，在二溪路右轉彎處明顯看到有閃號誌燈警示，張男（2022年9月退伍）駕駛的賓士車，自北往南方向高速行駛，疑似後輪失控打滑，整輛車偏移車道，在路口轉彎處撞毀電線桿基座後爆炸，電桿被攔腰拔起，車座噴出紅色火光，車內引擎零件散落一地，車子則翻落到路旁的排水溝內，造成車頭嚴重毀損，警消據報後到場將受困的2人救出送醫，張男多處骨折，而高男則傷重不治。

▲二林自撞電桿監視器。（圖／民眾提供）

▲二林自撞電桿監視器。（圖／民眾提供）

▲賓士雨中疾駛「後輪漂移失控」。（圖／民眾提供）

判決書指出，張男到朋友家飲酒聚會後，開高男的車載高男一起返回住處，在限速時速50公里路段，超速行駛於雙黃線上，車速過快於彎道時闖入對向車道逆向行駛，失控撞擊電線桿，並連車帶人摔入水溝，造成高男死亡。張男送醫急救後，以氣相層析法抽血檢驗其血液中酒精濃度為147.9MG/D，換算吐氣中酒精濃度每公升0.7395毫克。

▲彰化二溪路清晨發生自撞電桿死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲彰化二溪路清晨發生自撞電桿死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲車子纏著電線翻落排水溝內。（圖／民眾提供）

法院審酌，高男明知張男有喝酒，仍坐到副駕駛座讓張男載送，且高男副駕駛座安全帶以插扣替代，可知高男於車上未繫上安全帶，對死亡結果非全無過咎。另張男於警詢時，竟稱是高男駕車，到法院時才坦承犯行，對高男家屬亦無任何賠償，彰化地方法院依駕駛動力交通工具而血液中酒精濃度達百分之0.05以上，因而致人於死，判張男有期徒刑4年6月。可上訴。

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