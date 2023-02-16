涉詐領助理費87萬20萬交保　前宜蘭縣議員張秋明認疏忽：很見笑

▲宜縣前議員張秋明涉詐領助理費87萬。（資料照／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

3屆宜縣議員、2022年交棒給么女張芷珊的張秋明，議員任內僱用長女為助理，但10年前長女車禍重傷昏迷，張向宜縣議會詐領助理費及助理春節慰勞金共87萬3065元。檢方偵訊後，以犯罪嫌疑重大但無羈押必要，諭令20萬元交保。張秋明表示，願意自動繳回不法所得。

宜蘭地檢署表示，2010至張秋明在2010年3月1日至2014年12月24日擔任宜蘭縣議員期間，以每月4萬元聘用長女為公費助理，但長女在2013年5月11日發生交通事故，並自當日起至2014年1月2日長達半年的時間都在醫院住院接受治療，出院後也有多次就醫及住院紀錄。

張明知長女於2010年5月11日至103年12月24日期間，無法實際從事議員助理工作，竟仍向宜蘭縣議會詐領助理費及助理春節慰勞金，共87萬3065元。檢方認定張涉犯違反貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大但無羈押必要，諭令張以20萬元交保候傳，而張願意自動繳回不法犯罪所得87萬3065元。

張秋明表示，之前忙照顧女兒、選民服務、選舉，「蠟燭兩頭燒、都快崩潰」，才疏忽處理助理一事；但絕非有意騙錢，但事情沒處理好也是事實，感到很「見笑」。