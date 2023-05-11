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社會 社會焦點 保障人權

被控竊取國家機密！砲指部教官以死明志　家屬怒告空軍要求國賠

▲砲指部協訓師資實施示範砲班演練，使召員更能迅速投入訓練狀況。（圖／第八軍團提供，下同）

▲砲指部示意圖，非當事案件。（圖／第八軍團提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

陸軍砲兵訓練指揮部一名陳姓教官，2019年間請部隊薛姓士官到空軍飛彈指揮部拿取相關軍事文件，不料薛姓士官因為拿到機密文件而被起訴，陳也被認為有教唆之嫌，流言四起，甚至被部隊安全考核列為C級，後來陳姓教官在隔年跳樓身亡，他的4名家屬認為軍方沒有出面幫他澄清流言，導致陳男死亡，要求國家賠償700萬元。法院審理後，認為陳男的死與軍方作為並無因果關係，駁回家屬的請求。

判決指出，陳男是陸軍砲兵訓練指揮部教官，2019年6月間請部隊薛姓士官向空軍防空暨飛彈指揮部拿取相關軍事文件，但事後卻被發現薛姓士官拿的竟是機密文件，薛姓士官也被依涉犯外患罪遭到起訴，陳姓教官也被懷疑可能涉嫌教唆，倍感壓力，竟在2020年7月間跳樓身亡。

陳姓家屬提告指控，法務部調查局搜索調查時，發現陳姓教官是為教學，委託薛姓士官列印非機密文件，是薛誤拿機密文件，也經校方查明事件為「學員誤解老師原意」結案，而薛姓士官涉及的洩密案，在司法調查期間尚未經判決，空軍司令部竟將陳姓教官的年度安全考核評列為C等，單位長官在陳受司法調查期間，不僅未向外澄清不利陳的流言，也沒幫陳調整職務，終致陳承受過多壓力，無法支撐，為表清白才選擇輕生，因此提告國家賠償700萬元。

法院審理時，法官查出陳姓教官在2020年6月間前往精神科就醫時，向醫師吐露因被懷疑竊取國防機密，被法務部傳訊，如果被判刑外患罪，則要坐牢且被追繳退休金，覺得壓力大，情緒低落，因此認定陳姓教官所受的壓力並非來自空軍司令部的行為，沒有因果關係，因此駁回陳姓教官家屬的請求，全案可上訴。

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