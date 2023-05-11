認識林淑雅20年　游盈隆哀：上帝開了一個不該開的玩笑

▲中捷車廂內部畫面。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台中捷運綠線豐樂公園站10日鄰近建築工地塔吊鐵臂掉落，造成車上乘客靜宜大學法律系助理教授林淑雅死亡，各界齊聲哀悼。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，自己認識林淑雅是20年前的事，初見她就感覺這個女生不簡單，「她竟然就這樣走了，我不敢相信，也拒絕接受。上帝開了一個不該開的玩笑」。

游盈隆說，剛認識林淑雅時她正就讀台大法研所博士班，即將完成博士論文。2003年二月初，自己和陳師孟教授奉命一起籌辦凱達格蘭學校，林淑雅是陳校長的得力助手，因此，她也是凱校草創時期重要工作伙伴。

游盈隆表示，初見林淑雅就覺得她日後必成大器。小小年紀，博覽群書，樂觀進取，眼神充滿堅毅自信，態度真誠謙遜，做事劍及履及，又不失幽默風趣。她是那種全身充滿生命力和使命感的人。凱校原民班就是她的傑作之一。而離開凱校後，她果然到處發光發熱，在人權和原住民事務上大放異釆。

游盈隆不捨，認識林淑雅的人沒有不喜歡她的，沒有不稱讚她的，沒有不被她感動的。她的大好前程正擺在她的眼前。

她竟然就這樣走了，再怎樣也想不到會有這種意外發生，還奪走林淑雅這樣一位充滿理想、熱情、正義和使命感年輕教授的寶貴生命。上帝開了一個不該開的玩笑，這太荒謬、太殘忍、太不公平了。

中捷11日公布監視器畫面，發現中午12時27分04秒吊臂即墜落砸到隔音牆，但列車仍於27分30秒做動駛離車站，隨後於27分45秒列車撞上吊臂。