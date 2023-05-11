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鄧麗君指名設計師！　因1女人大翻身

名留集團董事長鄭茂發(左2)與妻子林秀枝(右2)帶著兒女鄭旭珺(右1)、鄭仲傑(左1)首度一家四口接受媒體專訪，母親節將至，鄭茂發白手起家創業41年，感謝背後「賢內助」林秀枝功不可沒。（圖／趙世勳攝）

▲名留集團董事長鄭茂發(左2)與妻子林秀枝(右2)帶著兒女鄭旭珺(右1)、鄭仲傑(左1)首度一家四口接受媒體專訪，母親節將至，鄭茂發白手起家創業41年，感謝背後「賢內助」林秀枝功不可沒。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

母親節將至，名留集團董事長鄭茂發與妻子林秀枝帶著一雙兒女，首度接受媒體專訪。鄭茂發原是農家子弟，北上當學徒成了紅牌設計師，41年前創業開店，擁有「名留、上越、AT、PS」4大品牌，還跨足美容生技，與曼都、小林並列台灣三大美髮連鎖體系，他感性地告訴CTWANT記者，「感謝我的賢內助！」

「創業很辛苦，年輕時我自己就是紅牌設計師，幫許多藝人設計髮型，忙得不可開交，她人緣好，幫我照顧、培養員工，除了分擔管理工作，協助公司營運政策布達，也是最好的溝通橋樑。」今年64歲的鄭茂發，穿著休閒時髦，接受CTWANT記者採訪，再三地謝謝太太40年來的支持陪伴。兩人不只是夫妻，也是最有默契的事業搭檔。

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鄭茂發老家在嘉義民雄，16歲就北上打拼當學徒，在以女性從業人員為主的美髮業中，他萬綠叢中一點紅，加上肯吃苦、技術拔尖，9個月就成了紅牌設計師，1982年在北市農安街創業，開設名留的第一家店，當時知名藝人鄧麗君、高凌風、方芳芳、張菲、胡瓜等都是常客，奠定名留在台灣美髮界的經典地位。

當年鄧麗君(中)、胡瓜(左)、方芳芳(右)等多位當紅藝人都是鄭茂發的忠實顧客，鄭茂發分享，方芳芳出道時的一頭長髮，就是在他手裡剪成一邊長一邊短的時髦造型。（圖／報系資料庫）

▲當年鄧麗君(中)、胡瓜(左)、方芳芳(右)等多位當紅藝人都是鄭茂發的忠實顧客，鄭茂發分享，方芳芳出道時的一頭長髮，就是在他手裡剪成一邊長一邊短的時髦造型。

當年意氣風發的鄭茂發，身邊圍繞的不是明星也會是美女，不過鄭茂發卻笑說，「我當時業界最紅又是名師，活力、魅力都有，但一心只想拚事業，根本沒時間看美女。」身為紅牌、眾人指名服務，讓鄭茂發分身乏術，開啟連鎖、壯大事業的背後，少不了林秀枝的從旁協助。

比鄭茂發小2歲的林秀枝，也是嘉義人，高職美髮科系畢業後在朋友介紹下，北上到了鄭茂發的店工作，在鄭茂發栽培下，很快也成了店內的紅牌設計師。「她是個認真、踏實又單純的女生，不會跟人家計較，同事、顧客都很喜歡她、支持他，也才引起我注意。」與鄭茂發對望的林秀枝靦腆笑回，「當時看他有責任心，對事業也很投入，覺得找到一個保障。」

鄭茂發一路把名留從一間店面做大到「名留、上越、AT、PS」4個品牌、全盛時超過200家門市，回顧這段要兼顧家庭與事業蠟燭兩頭燒的日子，林秀枝特別感謝公婆幫忙照顧孩子，夫妻倆才能全心投入在工作，「家有一老如有一寶，公婆已過世20年了，我相當感謝他們，有公婆真的很好。」

林秀枝13年前另外創立「名麗生化科技」，跨足保養品，2018年再設「JEAN CARE美顏管理中心」，今年62歲的她，保養得宜，臉上看不出一絲細紋。林秀枝笑回，因為自己就很愛漂亮，所以這些年把心力都投入在保養品的研發上，跟著研發團隊一起研發出一系列生技保養品，也因此成了自家產品的最佳代言人。

鄭茂發與林秀枝兩人都是店內的紅牌設計師，結婚時，林秀枝的頭髮就由鄭茂發親自梳妝打扮。（圖／名留集團提供

▲鄭茂發與林秀枝兩人都是店內的紅牌設計師，結婚時，林秀枝的頭髮就由鄭茂發親自梳妝打扮。

這趟採訪，鄭茂發特別翻出36年前兩人的結婚照，林秀枝的新娘頭，就是由他親自操刀，「每個人心中都有自己期待新娘會有的樣子，自己用(頭髮)，才看得順眼啊！」一旁陪同受訪、在媒體前首次曝光的女兒鄭旭珺、兒子鄭仲傑也湊過來，加碼透露「爸媽都是設計師，要剪頭髮很方便，從小全家人的頭髮都是媽媽剪的。」

今年34歲的鄭旭珺和小2歲的弟弟鄭仲傑，目前都回名留接班。鄭旭珺負責集團中生技、保養品事業；鄭仲傑則另組「創業加速器」年輕團隊，以科技、社群操作協助集團內外、不限品牌業者的數位轉型，成為名留4大美髮品牌之外的第5隻「金雞母」。

然而二代的加入，觀念思維也出現碰撞，鄭旭珺回憶意見衝突最大的一次，是2018年更換「JEAN CARE」的品牌視覺設計，林秀枝偏好金色為主的奢華風格，而她認為簡約時尚的LOGO更符合時代潮流，前期就花了6個月溝通討論，又花了6個月設計，經過4個版本綜合雙方想要的元素做取捨，才有今日大家在產品上看見2.0的LOGO。

林秀枝推出保養品牌「JEAN CARE」，不僅主打有效更強調使用安全，恰逢母親節，多項產品優惠中，另有實體護膚中心，目前由女兒鄭旭珺負責管理。（圖／趙世勳攝）

▲林秀枝推出保養品牌「JEAN CARE」，不僅主打有效更強調使用安全，恰逢母親節，多項產品優惠中，另有實體護膚中心，目前由女兒鄭旭珺負責管理。

鄭旭珺說林秀枝不僅是媽媽，也是主管、導師的多重角色，「她從小就教導我們『魔鬼藏在細節裡』，同時也把這樣的觀念帶進企業經營中，例如非常在意保養品品質，甚至是一般保養品較忽略的產品安全認證，都非常要求，我在她身上學到很多。」採訪末了，鄭旭珺獻上一句「母親節快樂！」林秀枝則感性地說，希望兒女趕快完成終身大事，期待為女兒打造完美的結婚造型。

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