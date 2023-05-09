快訊／士檢書記官變偷拍狼！鞋頭裝針孔狂拍女同事裙底　今遭起訴

▲士林地檢書記官涉偷拍 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

士林地檢署1名已婚林姓男書記官涉將針孔裝鞋頭上、竊錄器放女廁，偷拍女同仁裙底及如廁等私密畫面，遭檢方搜索，並扣得2個鏡頭及數量眾多的檔案，並向法院聲押獲准。全案歷經近2個月偵查，清查出林男從2020年1月至今年3月在士檢等處，分別竊錄21名被害人非公開活動及身體隱私部位，合計82次，偵結後依妨害秘密等罪起訴，建請法院加重其刑。

起訴指出，林男從2020年1月間至今年3月間，在士林地檢署某處及某被害人住處及非士林地檢署的其他公共場所，分別竊錄拍攝21名被害人的非公開活動及身體隱私部位，合計82次犯行，行徑惡劣。

全案經士林地檢署接獲檢舉後，立即主動分案深入偵辦並依法發動搜索，扣得林男竊錄所用的設備器材及相關影像檔，經逐一勘驗釐清案情後，查明林男相關犯行，檢方根據相關證據，依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位、無故攝錄性影像、不當蒐集他人個人資料等罪嫌，依法提起公訴。

同時，審酌林男任職公務 機關，本應知法守法，卻漠視他人隱私，利用被害人對同事及 環境的信賴，竊錄其等私密活動及身體隱私部位，對被害人造成莫大心理創傷及危害，嚴重侵害被害人確保性隱私權利， 所生危害甚鉅，惡性重大等情，請求法院從重量刑，予以嚴懲， 並還被害人公道。

對此，士林地檢署顏檢察長對本案甚表痛心，日前到任後除立即嚴令各科室務必持續加強安全維護措施功能，提高反偷拍偵測頻率，落實機關安全維護外，對於被害同仁也表達真誠關懷及協助之意，同時為徹底保護被害人隱私及身分，除在起訴書中依法不予揭露被害人個人資料外，針對卷證使用及管理，也採取最高規格保密措施，並具體建請法院受理本案後依性侵害犯罪防治法規定行不公開審判，以確保被害人不受2次傷害。



最後也強調，凡任何偷拍、竊錄惡行，對被害人的傷害，既深且鉅，士林地檢署絕不寬貸，檢察官均會從速從嚴偵辦，在偵查期間也會確保被害人權益獲得保障，期許透過司法正義的實現，嚴懲任何侵害性私密的犯罪者，並在你、我的支持及陪伴下，幫助每位被害人再次尋回人與人之間相處的信任與無畏的勇氣。