中華醫大護理系317護生加冠　黃偉哲到場送祝福

▲中華醫大護理系加冠典禮，學生依序上台接受師長加冠，男護生接受別名牌，市長黃偉哲受邀參加為全體加冠生祝福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學護理系2023年加冠典禮10日舉行，317位男女學生在師長祝福與見證下，宣誓效法成為南丁格爾的傳人；台南市長黃偉哲特地出席盛會，肯定華醫培育醫事健康專業人才對國家社會的貢獻。加冠後進行點燭傳光儀式，過程莊嚴隆重。

加冠典禮於下午1時在學校演藝廳舉行，接受加冠的學生有日間部五專三年級及四技二年級學生共6班317人，其中，女護生有269人，男護生有48人。

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317位加冠生身穿實習服依序上台，女護生接受老師配戴護士帽，男護生則接受老師別名牌。加冠完成後由系主任蔡富棉在南丁格爾的肖像前點燭引光，再交給20位協助加冠的護理專業老師，以接力方式逐一點燃學生手中的蠟燭，象徵南丁格爾的精神薪傳生生不息，氣氛莊嚴感人。

加冠學生謝承諺、連育廷帶領全體加冠生宣讀護理誓詞，誓言效法南丁格爾忠貞職守、盡力提高護理專業標準，協助醫師的診治謀求病人的福利。宣誓後全體加冠生並合唱南丁格爾紀念歌，讚揚南丁格爾的護理精神。

走過新冠肺炎疫情的威脅，醫護人員的付出有目共睹，台南市長黃偉哲特地出席加冠典禮盛會，並在祝福板上留言為這群南丁格爾的傳人勉勵，黃偉哲肯定中華醫大數十年來為國內培育護理醫事健康專業人才的貢獻，並讚揚去年國家考試護理師全國狀元來自中華醫大，中華醫大是台南地區的大專院校之一，這樣的好成績是府城之光，台南市的驕傲。期許每位加冠生未來在護理職涯上都能秉持濟世救人的精神，為台灣、為社會乃至全人類做出具體的貢獻，此外，黃偉哲市長也藉著加冠典禮的機會，再次表達華醫供地建置治水防洪抽水站的感謝。

中華醫大校長孫逸民表示，加冠典禮是護理系學生實習前必須完成的重要儀式，如同護理界的「成年禮」，戴上護士帽，藉由實習體驗臨床護理實務工作，將更能了解護理的內涵和意義。期勉大家要把在校所學的護理技能充分發揮，給病患貼心、細心的照顧，讓各界看到華醫學生的優秀和實力。

中華醫大董事長鄭啟瑞、董事陳葉明容、台南市衛生局局長蘇世斌、大台南護理師護士公會理事長劉憶萍、台南市立醫院院長蔡良敏、衛福部胸腔病院副院長奚明德、郭綜合醫院副院長楊惠琳等台南地區醫療院所主管也親自出席加冠典禮，為加冠生祝福，期許大家用同理心照顧病患，將所學做最好的發揮。

加冠典禮並頒發護理系百合花獎，得獎的有朱立寧老師、孫懷德老師；參加校際比賽傑出藝能獎，得獎的有夜四護二A許倫心，在2022年全國中正盃空手道錦標賽勇奪大專女子組個人對打第3名。此外，也頒發實習成績優良獎，有丁于茜、李天震、黃詩涵、孫于媗、蘇嘉菱、柳小筠等6人獲獎；擔任志工熱心服務超過200小時以上的服務學習優良獎，得獎的有郭芷彤、王婉珊、許湘婷、邱瑞盈。典禮的最後大家合唱南丁格爾紀念歌，並播放各加冠班級製作的護理學習之路回憶影片，為典禮劃下圓滿句點。