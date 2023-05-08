銀髮族培養第2專長　中華醫大開辦料理培訓班、西點麵包製作班

▲中華醫大受台南市勞工局委託，開辦銀髮料理培訓班及西點麵包製作訓練班，歡迎有興趣學習第2專長的民眾踴躍報名。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一技在手，希望無窮！中華醫事科技大學受台南市勞工局委託，開辦銀髮料理培訓班及西點麵包製作訓練班，8日起受理報名，歡迎有興趣學習第二專長、開創職業第二春的民眾踴躍報名參加。

銀髮料理培訓班及西點麵包製作訓練班委由中華醫大餐旅系承辦，用餐旅系完善的中西式餐飲設備做為實作教室，此外，在師資方面則結合校內外專業及具有實務經驗的老師，一起傳授學員技能。

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其中，銀髮料理培訓班因應高齡社會來臨，銀髮族的飲食商機無限，學習銀髮養生料理不只可運用在照顧家中年長者的飲食需要，開店創業或為長照機構提供膳食也很實用；西點麵包製作則可學習特色的烘焙技巧、麵包甜點製作等，無論自行創業或求職，都是實用的技能。

凡年滿15歲(含)以上、有意從事餐飲、烘焙工作者報名參加培訓，受訓期間輔導考照，歡迎符合資格的民眾踴躍報名，學習技能也提升職場競爭力。，詳細課程相關資訊可參閱台灣就業通及中華醫大推廣教育組網頁：http://120.115.60.42/signup/courselist.aspx?courseid=4。