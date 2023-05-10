徐巧芯出手！公開密密麻麻「疫苗時間序」　搞到快翻臉才買到

▲郭台銘採購BNT疫苗稱遭到政府阻擾，一連串風波持續延燒。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘9日指控，2021年總統府前秘書長、現任海基會董事長李大維曾傳話，告知「大小姐要你不要買了」，阻擋他買BNT，掀起各界高度討論。對此，國民黨台北市議員徐巧芯今（10）日彙整還原採購疫苗的過程，直指整個疫苗購買過程拉拉扯扯、不乾不脆，搞到很多人都快翻臉，政府才妥協買到疫苗。



徐巧芯臉書公布郭台銘「購買BNT疫苗完整時序」：

【5月中】

社會上開始討論疫苗採購，郭董找了柯建銘對口 #大小姐，柯曾在郭台銘面前打給大小姐，詢問國家買疫苗是不是卡到上海復星，若需要幫忙可以協助解決困難。如果可以說服BNT直接簽約當然最好，也試著聯絡上海復星，但他們忽然神隱，不知道前面發生什麼，總之疫苗採購的事情就先冷下來。



某一天媒體突然爆料上海復星阻攔疫苗採購，媒體就來問郭台銘是不是要「捐疫苗」，他就說可以，但總統府本來說不要，就卡住了。至此，衛福部開始跳針「八大文件」行政阻攔。



【5/28】

郭董提出接下來48小時要努力。



【6/1】

拚出八大文件。



【端午節連假6月中】

中間很多轉折，開始寫郭台銘向人民報告的臉書文，中間就有李大維來溝通，但都沒有真的很明確的回覆。此時，側翼的攻擊也開始不斷抹黑疫苗，政府也是（例如當時蘇貞昌說：「口袋有錢不等於有疫苗」）。



這段期間也沒有閒下來，都在解決「若能從上海復星買到，到貨夠不夠快？」等問題，要在國際上市場上去搶1500萬劑疫苗。此時衛福部忽然間找人來開會，開始討論是否能夠由政府背書緊急授權。過程都由李大維代表雙邊傳達，有通話也有訊息。



【6/15～18】

端午連假覺得事情有進展，就想說趕快拿到疫苗，但李大維說「大小姐又說不可以買了」，因此郭臉書下面留言，「隧道的光若隱若現，似乎可以看到盡頭又似乎看不見」就是說這件事。



但郭董堅持，認為「不行，我們要買，要跟社會大眾說，要提醒陳時中他對我們有承諾」，因此寫了三點聲明，當時希望再怎麼「委曲求全」都希望突破。但當時整個團隊但非常沮喪，夜夜難眠，因為「大小姐說不能買了」，據傳李大維甚至說：「大小姐說叫他多睡一點」。



【6/18】

當時社會開始有很多說法，包括郭未來是不是會選總統，因此凌晨六點鐘左右，郭寫了封信拍照傳給給李大維，內容大概是「對蔡英文、民進黨痛心疾首，最後一點提到，如果妳認為是怕我選總統，只要讓我買到疫苗我全家移民夏威夷都可以。」。



擔心撕破臉會買不到，所以暫時不公開此內容，臉書改成「八點聲明」，又傳中間一段給李大維，提到「我前面給你那封貼出去就是兩敗俱傷，不然就是這一封」。李大維說去「報告」，然後回報要選第二個，也就是不要玉石俱焚，至此買疫苗的事情又有了轉圜餘地。



因此後來上午Amanda出來說要去見蔡英文，當時郭臉書提到派系當中有不同的聲音，一講完中午行政院先出招說要開綠燈，蔡英文就約見面，當天台積電也在，台積電就說自己臨時被找來的。這對過程中，郭台銘曾舉出證據告訴李大維，事實上按照正常的方法是可以買得到，不是買不到。



進到總統府後，由於郭台銘先前就已經跟慈濟上人開了很多次會，知道慈濟也有意願協助採購，因此總統府裡面直接跟蔡英文說不只兩次說「上人也要買」，當時只有1000萬（500+500）劑，蔡英文說「不用那麼多」，看明年，要買明年再買。



離開向跟慈濟轉達大小姐說不行買，對方很失望，覺得為什麼不能買，後來一兩個禮拜以後也去送八大文件，一開始政府還說他們有說缺件，後來上人跟蔡英文通視訊之後才放行。





【6/18後】

進入實質討論，後來派了羅秉成進來開始討論法理，簽約人不是國家，合約裡面的條文提及都是 Republic of China (Taiwan) 。



【7月初】

過程還是拉拉扯扯、不乾不脆，搞到很多人都快翻臉，憤怒的認為如果國家再繼續擋，那我們大家就都不要買了，政府才某種程度妥協，買到疫苗。

《ETtoday新聞雲》記者9日獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給郭台銘的關鍵原文電郵，證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗，但他仍在2天後（2021年6月18日）發臉書，將買不到疫苗的責任甩給政府。



對此，郭台銘9日晚間發表聲明回應，聲稱該郵件實際上是證明政府在BNT疫苗上有所限制，為了堅守意識形態而犧牲人民的生命安全。據稱，民進黨在與BioNTech達成協議並公開宣布時，堅持必須使用「獨立的台灣政府」一詞，這讓中國上海復星製藥（BNT疫苗的代理商）無法接受，因此交易被迫取消。

對於郭台銘的聲明，疾病管制署於10日凌晨進一步否認；衛福部長薛瑞元今天早上在立院接受採訪時也強調「這根本沒有發生」。



針對一連串疫苗採購風波，衛福部次長周志浩稍早前舉行記者會說明，透露該封郵件內容有說，要買新冠疫苗原則上只賣給政府，而6/17鴻海也對我們處理方式表示滿意，聯繫鴻海後，前幾次意向書內容需要調整，也希望跟台積電整合，但也告知鴻海，先前開出的核准函依舊有效，也請鴻海提供供貨證明。後來，在6月18日，總統蔡英文與台積電游董事長和郭台銘進行了會談。