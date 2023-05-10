上班必須穿包裙！男友要求絲襪外「再加1物」　妹子擔心：會感染

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者趙于婷攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些公司會規定員工上班穿著的衣物。一名女網友透露，公司規定上班需要著正裝，女生必須穿包裙，男友擔心她走光，要求包裙內除了穿絲襪之外，還要再加上安全褲，但她認為這樣會太悶，導致私密處感染，因此PO文徵求眾人意見。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，她是應屆畢業生，最近找到新工作，公司規定要穿正裝上班，女生要穿包裙。她面試時觀察內部員工穿著，發現不少前輩都有穿絲襪，事後和男友提到此事，對方就要求，穿了絲襪之後還要再加安全褲，因為擔心她穿包裙會走光，「男友對於安全褲這件事很堅持，就連穿洋裝、長裙，他都希望我穿安全褲」。

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不過原PO指出，因為她從以前就是容易感染的體質，近年來好不容易改善，害怕如果穿了絲襪再穿安全褲，私密處可能會覺得很悶熱，恐怕又會因此復發，於是PO文想詢問大家的看法。

文章曝光後，多數人都認為「不會，熱死了」、「包裙是深色的話，內褲穿黑色就好，而且包裙已經很貼身了，有沒有安全褲根本沒差吧」、「不穿，寧可走光也不要感染，有夠不舒服」、「不穿，你都感染了，再跟他認真衛教ㄧ次，看婦產科治療時抓他過去」，也有人建議「覺得要看你包裙的長度，比如有些動作可能容易走光，他直觀的思考下在意的可能是這點，但還是要以妳個人的舒適度為主要考量，畢竟他無法體會因悶熱而感染的痛苦，好好的跟他溝通一下吧」。

原PO看到後表示，已經和男友溝通過了，對方已經理解也不再執著，也強調對方其實只是「擔心」，並非想要控制她的穿著，她起初也是不知道單穿絲襪是否足夠安全，所以想要上來詢問看看，她也不是只聽從男友建議的人，會以自己的身體為主。