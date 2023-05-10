吃好市多莓果染A肝？疾管署5例通報「均陰性」　持續監測到6月底

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）



記者嚴云岑／台北報導

好市多A肝莓風波未歇，各地衛生局持續下架相關產品，而目前爆出疑似食用感染個案，經複驗後都為陰性。疾管署副署長羅一鈞表示，今年4月28日起共接獲5例發病前60天內曾食用好市多冷凍A肝莓果個案，通報地分別為台北市、新北市與高雄市，經檢驗均為陰性，將持續監測至6月底。

病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，依據疾管署監測資料顯示，截至今年5月7日，急性病毒性A型肝炎累計33例確定病例，其中本土病例32例及境外移入1例，本土病例低於去(2022)年同期(89例)，略高於2019至2021年同期(26、22、27例)，回溯31個案均無食用莓果歷史。

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台北市衛生局和新北市衛生局近期接連接到A肝通報，均有好市多莓果食用紀錄，其中新北市個案為40多歲女性，有B肝帶原史，是於5月2日自費檢驗驗出A肝抗體陽性，由於其檢驗機構非疾管署認可，衛生局採集血清送昆陽實驗室複驗後，檢驗結果為陰性，同住3名家人送驗檢體也為陰性，排除急性A型肝炎病毒感染。台北市個案則是在第一次檢驗發現「弱陽性」，但隔日複驗也為陰性，排除食用莓果感染。

疾管署呼籲，曾購買該批冷凍莓果產品之民眾，勿食用該批食品，如果已經食用，請勿驚慌，請自最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服或黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療。

疾管署建議，慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，若曾食用該批莓果類產品，可在最後一次食用日後2週內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗之必要。

疾管署提醒，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，手部接觸到帶病毒者的糞便後，如未澈底清潔雙手，再接觸食物或口部也可能造成間接感染，請民眾平日應養成良好的飲食及衛生習慣，以降低感染風險；另因A型肝炎疫苗安全性及效益很高，完成2劑疫苗接種可提供長期保護力，幼兒A型肝炎疫苗已納入我國兒童預防接種公費疫苗項目，請家長按時帶幼兒完成接種。