好市多A肝莓拖17天公布！吳秀梅坦言「可改善方向」：至少縮短1周

記者嚴云岑／台北報導

好市多冷凍莓果驗出邊境A肝病毒，卻等到後市場驗出才公布，時隔17天遭各界質疑慢半拍。對此，食藥署長吳秀梅表示，邊境不合格資訊公布速度可以改善，未來會直接詢問業者驗出不合格產品是否要複驗，若業者無意願，就可提前一周對外公布。

▲好市多綜合莓果、藍莓。（圖／翻攝食藥署）

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吳秀梅表示，食藥署在4月10日驗出好市多於3月27日報驗科克蘭冷凍三綜合莓A肝病毒陽性，依照食安法第39條規定，需給業者15天申覆期，但好市多在4月24日到期後並未提出申覆，因此食藥署在4月23日至4月29日整理不合格產品資訊，5月1日完成統計，在走完行政流程後，5月9日完成簽呈公布，之後也會就改進通報流程，若業者不想做複驗，就可以提早一周公布。

▲食品中A肝病毒檢驗流程。（圖／食藥署提供）

食藥署副署長林金富也說明檢驗流程，需要經過食品病毒沖洗、濃縮便於RNA檢測，「這是關鍵步驟」。在萃取完病毒核酸後，到轉錄病毒也須1~2天，陰性可以很快公布報告，但陽性需要基因定序資料庫比對，整個流程跑完需要12~16天。

衛福部長薛瑞元昨日也回應檢驗相關問題，他提到，A肝病毒是附在莓果表面，而非果肉中，不能打碎抽取，要用水慢慢沖洗果皮，蒐集到足夠的檢體後再行濃縮，最後送到實驗室進行PCR檢驗，因為需特定實驗室才能做，加上檢驗程序繁複，「從前端處理到PCR至少需10天」，但為了準確不得不如此。

目前好市多的冷凍綜合莓果、藍莓都曾於邊境驗出A肝病毒，衛福部已暫停受理3號列產品報驗1個月，並啟動後市場稽查。根據食藥署公布的初步檢驗結果，後市場總共送驗59件莓果，其中11件為陰性，還有48件待驗中。

▼衛福部次長王必勝（右）與食藥署長吳秀梅開記者會說明A肝毒莓果最新調查進度。（圖／記者嚴云岑攝）

▼食藥署公布後市場輸入冷凍莓果抽驗結果。（圖／食藥署提供）