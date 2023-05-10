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薛瑞元重申「A肝莓」處置沒有慢半拍！揭「不預防性公告」原因

▲▼好市多綜合莓果、藍莓。（圖／翻攝食藥署）

▲好市多綜合莓果、藍莓。（圖／翻攝食藥署）

記者洪巧藍／台北報導

好市多冷凍莓果驗出A肝病毒引發風波，在後市場稽查期間衛生單位僅要求預防性下架，遭質疑讓民眾暴露於吃下A肝莓果風險10多天，應該預防性公告。衛福部長薛瑞元今（10）日說明，這樣措施不合理，如果預防性公告，後來檢驗沒有問題，廠商損失非常大，所有產品都會受到影響，所謂「預防性公告」是不太適當的作法，一定是確認才公告。

▲▼衛福部長薛瑞元受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

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▲衛福部長薛瑞元受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

食藥署4月28日公布，好市多股份有限公司「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓（產地：智利）」檢出A肝病毒陽性，此為結果為後市場稽查，但早於4月10日在邊境查驗就已經有一批同款莓果產品A肝病毒陽性，該批退運銷毀，隔天啟動後市場稽查時同步預防性下架同品項產品，過程中沒有通知消費者，讓外界質疑使民眾多吃17天A肝莓果。

而後續於邊境查驗發現美國冷凍藍莓也驗出A肝病毒陽性，衛生單位已經全面要求好市多回收冷凍莓果類產品，暫停輸入報驗。

薛瑞元今日出席立法院設福衛環委員會，會前受訪被問及為何沒有「預防性公告」，薛表示，措施上這樣不合理，預防性公告如果後來檢驗沒有問題，廠商損失非常大，所有產品都會受到影響，所謂「預防性公告」是不太適當的作法，一定是確認才公告。

薛瑞元補充，預防性下架是擔心檢驗過程中流入市面，檢驗又是陽性，收回相對困難，才預防性下架，也避免這段時間民眾使用，預防性下架有必要，法令上有規定，預防性公告沒有這樣的規定。

被問及是否有慢半拍的問題，薛瑞元強調沒有，「我們公告比較晚，是把這段時間、個案有結果後去公告，該做的事情都做完了，不管銷毀、退運，都做完了」。

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