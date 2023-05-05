　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙星逆行ing！「5星座」受重災　第1名健康亮紅燈

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲雙星逆行有5星座被點名受重災。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾在粉專示警，目前雙星在天空中逆行，分別是4/20～5/15水星逆行於金牛座，以及5/1～10/10冥王星逆行於水瓶與摩羯座。他點名有5個星座於5/1～5/15期間會面臨困難與挑戰，除了人際關係、財務及工作外，第1名「重災戶」雙魚座健康亮起紅燈，建議保持冷靜與平衡心態，多留意自身情緒和健康，才能度過難關。

艾菲爾提醒雙星逆行「5星座受重災」，同時參考太陽及上升星座：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第5名：摩羯座

會面臨家庭與工作的雙重壓力，需處理家庭問題或與家人起衝突，讓你感到沮喪與不安，像是涉及家庭財務、房屋或親密關係等。職場方面則是工作挑戰強襲，需應對新項目、壓力倍增或工時不斷延長等，讓你感到疲勞焦慮。同時，還會感覺自己的能力和價值被質疑，需花更多時間和精力證明自己。建議保持積極心態、勇於面對問題就得以化解。

第4名：水瓶座

恐面臨人際關係的窘境，例如與友人間有誤會或衝突，使你身處在困惑、不滿及沮喪中，特別是在社交媒體上的言論引發爭議或矛盾。建議要保持冷靜和理性，勿輕易發脾氣或做出過激反應，與人溝通成為關鍵，要學會傾聽他人意見和想法，嘗試找到雙方都能接受的解決方案。同時，要懂得審視自我，從他人角度看問題，以理解雙方觀點與立場。

貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲金牛座面臨支出突增加、收入減少的困境。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第3名：金牛座

在這時期會面臨財務上的挑戰，例如支出突然增加或收入減少，可能是車禍、家庭緊急事件，或沒工作、生意失敗等等，替你帶來龐大壓力與焦慮感。建議要認真審視及處理財務，注意節制開支、並減少不必要的花費。此外，也要留意自己的投資和理財計畫，確保資金安全，學會規劃財務、遵守法規，切勿過度消費和借貸及盲目跟風才是上策。

第2名：處女座

恐面臨工作量增加，需承擔更多責任或難以解決的問題，令你感到不安與壓力，但你需要保持積極的態度、認真對待，努力發揮自身優勢和能力，學會放鬆、避免過度緊張。同時，也可嘗試與同事或主管溝通，尋求合適的解決方案。注意時間管理、將任務妥善規劃，才不會在工作中不知所措。最重要是保有耐心和專注，相信能度過難關。

第1名：雙魚座

該時期身心亮紅燈，如疲勞、焦慮、失眠、頭痛等，對日常造成影響。為了保持健康，定時作息、適量運動、均衡飲食不可少。此外，也要避免過度勞累及忽視身體警訊，及時就醫接受治療。心理上則需關心自身情緒狀態，及時尋求幫助或自我調節，如學習冥想、瑜珈、閱讀等減輕壓力和焦慮，別過度壓抑或消沉，保持樂觀和積極的心就能平安度過。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
劉德音、魏哲家年薪暴增6成　雙雙升破6億以上
高鐵跳電延誤！旅客擠爆　退費規定出爐
活蟲狂抖畫面曝！廠商「過期雞肉」噁蟲麵包餵學生
台大財金妹被騙271萬爆氣！　痛罵金管會主委：你走後門嗎
快訊／婦收衣服墜11樓慘死　兒返家崩潰
快訊／超商店員墜13樓慘死！　「2男羈押禁見」
快訊／誤飲老鼠藥果汁！　45歲同居女喪夫：原本自己要喝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國道橋梁耐震補強！574座已強化　608座拼117年完工

跳電害號誌異常！高鐵站擠爆旅客　延誤恐逾1小時「退費規定曝」

12星座「金星進入巨蟹」！雙子行程爆滿　水瓶遇怪人

知名金控新大樓「午餐不能帶便當」　吃飯還限時30mins！員工崩潰

雙星逆行ing！「5星座」受重災　第1名健康亮紅燈

立夏來了！「5生肖」財運爆棚　屬雞「做這件事」荷包更加分

活蟲狂抖畫面曝！基隆無良廠商改標　「過期雞肉」噁蟲麵包餵學生

來台旅遊「29天花13萬」！網紅嘆物價失控　網見1細節嗆：很正常

首波梅雨鋒面要來了！雷雨彈轟3地　冷空氣接力殺到「氣溫掉10度」

快訊／電力系統跳電！高鐵號誌異常　6列車一度停駛

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

國道橋梁耐震補強！574座已強化　608座拼117年完工

跳電害號誌異常！高鐵站擠爆旅客　延誤恐逾1小時「退費規定曝」

12星座「金星進入巨蟹」！雙子行程爆滿　水瓶遇怪人

知名金控新大樓「午餐不能帶便當」　吃飯還限時30mins！員工崩潰

雙星逆行ing！「5星座」受重災　第1名健康亮紅燈

立夏來了！「5生肖」財運爆棚　屬雞「做這件事」荷包更加分

活蟲狂抖畫面曝！基隆無良廠商改標　「過期雞肉」噁蟲麵包餵學生

來台旅遊「29天花13萬」！網紅嘆物價失控　網見1細節嗆：很正常

首波梅雨鋒面要來了！雷雨彈轟3地　冷空氣接力殺到「氣溫掉10度」

快訊／電力系統跳電！高鐵號誌異常　6列車一度停駛

中職二軍／林益全、郭阜林開轟　統一獅11比7台鋼

宣明智設「挺郭夜宴2.0」！桃竹苗藍委皆受邀　陳玉珍、徐巧芯將出席

王仁甫提敏感話題「再結一次婚」！　孫協志不忍反擊：有什麼好說嘴

財富自由「不是看獲利多寡」　她曝3致富關鍵：也要處理感性面

范少勳抱女兒深蹲當健身　母親節要送妻NB鞋「有特殊意義」

國道橋梁耐震補強！574座已強化　608座拼117年完工

台灣虎航三年來首度轉虧為盈、EPS1.07元　2、3季估有更好表現

劉德音、魏哲家年薪爆增約6成　雙雙升破6億元以上

4歲女兒編故事「爸媽都死了」　陳怡蓉發現童話共同點：是否要開始改片單

鄭浩均對江少慶拚首勝　王建民提供克服首局症心法

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

生活熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

「首波梅雨」半個台灣雷雨　兩段式降溫12度

梅雨鋒面快來了！雨勢猛炸成黃綠色

即／好市多賣A肝莓果　高市衛生局重罰750萬

不只瘦身防失智！「1飲食法」還能讓大腦年輕7.5歲

女兒討1000元零用錢逛街　媽只給14元

快買威力彩！「3星座」今財神加持：偏財運爆棚

大逆轉！館長宣布「對Toyz全部撤告」　員工也傻眼

「4生肖」90天內強運噴發！第1名荷包賺飽飽

香港觀光客是台灣5倍　4大關鍵因素

每天只吃一餐剩菜　父撿回收養2智障兒

外國人狂吹捧「1小吃」！網曝關鍵：台灣獨有

他用一張圖曝「能高安東軍縱走」慘況：滿地垃圾

更多熱門

相關新聞

12星座「金星進入巨蟹」！雙子行程爆滿　水瓶遇怪人

12星座「金星進入巨蟹」！雙子行程爆滿　水瓶遇怪人

冥王星開始逆行，本次逆行將持續到十月，並從水瓶座逆入摩羯座。保持開放的心態，就能擁抱特別的人生轉機。金星在本週進入巨蟹座，緩和火星巨蟹帶來的焦慮與不穩定。衝突有轉圜的空間，持續執著的死角也會出現出口的視角。正陷在不開心情緒的你，靜下來深呼吸，想像一個美好，然後帶自己走過去。

「4星座」財運爆棚！大樂透今飆3.3億　旺財撇步一次看

「4星座」財運爆棚！大樂透今飆3.3億　旺財撇步一次看

對親人跋扈、遇外人變白兔三星座

對親人跋扈、遇外人變白兔三星座

這張圖第一眼看到什麼？

這張圖第一眼看到什麼？

關鍵字：

運勢占卜星座塔羅牌老師艾菲爾雙星逆行水逆雙魚座金牛座處女座水瓶座摩羯座

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

直擊／聯電股東會紀念品爆棚　「專線」排逾百公尺

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面