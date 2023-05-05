雙星逆行ing！「5星座」受重災　第1名健康亮紅燈

▲雙星逆行有5星座被點名受重災。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾在粉專示警，目前雙星在天空中逆行，分別是4/20～5/15水星逆行於金牛座，以及5/1～10/10冥王星逆行於水瓶與摩羯座。他點名有5個星座於5/1～5/15期間會面臨困難與挑戰，除了人際關係、財務及工作外，第1名「重災戶」雙魚座健康亮起紅燈，建議保持冷靜與平衡心態，多留意自身情緒和健康，才能度過難關。

艾菲爾提醒雙星逆行「5星座受重災」，同時參考太陽及上升星座：

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第5名：摩羯座

會面臨家庭與工作的雙重壓力，需處理家庭問題或與家人起衝突，讓你感到沮喪與不安，像是涉及家庭財務、房屋或親密關係等。職場方面則是工作挑戰強襲，需應對新項目、壓力倍增或工時不斷延長等，讓你感到疲勞焦慮。同時，還會感覺自己的能力和價值被質疑，需花更多時間和精力證明自己。建議保持積極心態、勇於面對問題就得以化解。

第4名：水瓶座

恐面臨人際關係的窘境，例如與友人間有誤會或衝突，使你身處在困惑、不滿及沮喪中，特別是在社交媒體上的言論引發爭議或矛盾。建議要保持冷靜和理性，勿輕易發脾氣或做出過激反應，與人溝通成為關鍵，要學會傾聽他人意見和想法，嘗試找到雙方都能接受的解決方案。同時，要懂得審視自我，從他人角度看問題，以理解雙方觀點與立場。

▲金牛座面臨支出突增加、收入減少的困境。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第3名：金牛座

在這時期會面臨財務上的挑戰，例如支出突然增加或收入減少，可能是車禍、家庭緊急事件，或沒工作、生意失敗等等，替你帶來龐大壓力與焦慮感。建議要認真審視及處理財務，注意節制開支、並減少不必要的花費。此外，也要留意自己的投資和理財計畫，確保資金安全，學會規劃財務、遵守法規，切勿過度消費和借貸及盲目跟風才是上策。

第2名：處女座

恐面臨工作量增加，需承擔更多責任或難以解決的問題，令你感到不安與壓力，但你需要保持積極的態度、認真對待，努力發揮自身優勢和能力，學會放鬆、避免過度緊張。同時，也可嘗試與同事或主管溝通，尋求合適的解決方案。注意時間管理、將任務妥善規劃，才不會在工作中不知所措。最重要是保有耐心和專注，相信能度過難關。

第1名：雙魚座

該時期身心亮紅燈，如疲勞、焦慮、失眠、頭痛等，對日常造成影響。為了保持健康，定時作息、適量運動、均衡飲食不可少。此外，也要避免過度勞累及忽視身體警訊，及時就醫接受治療。心理上則需關心自身情緒狀態，及時尋求幫助或自我調節，如學習冥想、瑜珈、閱讀等減輕壓力和焦慮，別過度壓抑或消沉，保持樂觀和積極的心就能平安度過。