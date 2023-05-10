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郭台銘稱「政府堅持7字」卡BNT！疾管署凌晨回擊　預告下一步動作

▲▼郭台銘、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

▲鴻海創辦人郭台銘指控，蔡政府卡BNT疫苗採購。（合成圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘指控，蔡政府卡BNT疫苗採購，是因民進黨堅持與BNT的協議對外必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），導致合約遭取消。對此，疾管署今天（10日）凌晨回擊，衛福部將在不違反保密條款為前提，揭露契約書上我方已簽署的抬頭欄位，以正視聽。

疾管署發出新聞稿做出兩點澄清，第一，我政府於2021年1月與德國BNT公司所洽定的採購合約中，簽署代表為Taiwan Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare, the Representative Agency of the Republic of China （Taiwan）（衛生福利部疾病管制署），並沒有要求使用Independent Government of Taiwan等文字，絕無意識形態考量。

疾管署表示，衛福部將在不違反保密條款為前提，揭露契約書上我方已簽署的抬頭欄位，以正視聽。

▼BNT疫苗。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

疾管署指出，第二、衛福部與指揮中心之前已多次說明，與BNT就訊息公開部分溝通的完整經過，2021年1月8日合約簽署最終階段，德國BNT公司以電郵要求我方刪除「中文」新聞稿提到「我國」的文字，隔日我方就將中文新聞稿提到「我國」的部分改為「台灣」，將更新版本電郵寄送德國BNT公司，之後便無疾而終，此即印證有政治外力影響合約簽署。

郭台銘拋出BNT疫苗引進時遭阻擋爭議，《東森新媒體ETtoday》9日獨家取得疫苗採購過程重要資訊，BNT大股東當時曾發信給郭台銘，並證明郭早得知私人無法購買疫苗，但他仍在2天後（2021年6月18日）發臉書，將買不到疫苗的責任甩給政府。

對此，郭台銘辦公室則發出聲明指出，「ETtoday陶記者的『獨家』信件，正是坐實政府卡BNT疫苗，為了意識形態犧牲人民生命安全的證據。信件內容明確提到，民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。」

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