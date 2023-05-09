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烏克蘭總理：準備對俄羅斯發動反攻！　「這次必須成功」

▲▼ 烏克蘭部隊成員在巴赫姆特附近地區開火。（圖／路透）

▲ 烏軍將對俄羅斯發動反攻，現正謹慎準備。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）透露，烏軍正準備對俄羅斯發動反攻，時機成熟時就會採取行動，且這次攻勢「必須成功」，但未透露具體時間點。

外界普遍預期，烏國近期將發動春季大反攻。什米加爾5日在英國接受《天空新聞》訪問證實，烏軍正謹慎準備，因為這次進攻「非常重要」，待時機成熟時才會啟動。

當被問及反攻為何耗費這麼久，什米加爾說明，「我們正非常謹慎準備，因為這是一次非常重要的行動。我們很清楚應該向我們的社會、合作夥伴、全世界及我們的敵人展現這次行動的成功。」

他提到，烏軍部隊訓練有素，武器和彈藥齊全，正為反攻行動做準備，烏克蘭也和伙伴密切合作，「當時機成熟，一切準備就緒時」，「我們的軍事和政治領導階層做出決定後，就會立刻展開反攻」。

9日是俄國紀念蘇聯在第二次世界大戰中擊敗納粹德國的「勝利日」，而什米加爾表示，烏克蘭最重要的日子就是擊敗俄國的那一天，「我確信對烏克蘭來說，最重要的勝利日將是戰勝俄羅斯對烏克蘭的可怕侵略、全面侵略的勝利日」。

什米加爾為出席6日英國國王查爾斯三世加冕典禮前往英國，此行還參觀位於索爾茲伯里平原（Salisbury Plain）的英國軍事訓練區，觀看英國及紐西蘭軍隊協助訓練烏克蘭新兵，為英國為首的援烏計畫一環。

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