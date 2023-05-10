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4000志願役「賠錢早退」　于北辰：阿兵哥不怕死、只怕被長官煩死

▲▼實戰化射擊訓練。（圖／記者蘇晏男攝）

▲于北辰認為，4000名志願役提早退伍跟兩岸緊張無關，跟幹部管理有關。示意圖，與本文無關。（示意圖／記者蘇晏男攝）

記者林彥臣／綜合報導

國軍志願役目前超過16萬人，不過去年（111年）不適服人數，竟高達4066人，創下近年來新高。退役陸軍少將于北辰對此認為，這些阿兵哥不見得是怕打仗才跑的，國軍阿兵哥不怕操、不怕累、不怕死，但是最怕被長官煩死。

于北辰在政論節目《新聞面對面》上表示，他曾經帶過兵也做過招募工作，曾經問阿兵哥「你現在來當兵，萬一明天打仗怎麼辦？」他們才不管明天打不打仗，他只管星期六能不能休假。

于北辰強調，兵不怕累、不怕死，兵只怕煩，長官如果制定的訓練科目有問題、給他們的制度有問題，那他們一天都不想多幹。

▲▼退役少將于北辰。（圖／翻攝自Facebook／于北辰在桃園）

▲于北辰認為，台灣年輕人不怕死，只怕被長官煩死。（圖／翻攝自Facebook／于北辰在桃園）

于北辰說，對阿兵哥來說，看到解放軍過來，跟看到司令來督導，哪個比較可怕？當然是看到司令督導比較可怕，因為會影響休假。

于北辰認為，他帶過的兵，給他們足夠的訓練、彈藥「都沒有在怕的」，不怕三軍聯訓、不怕操、不怕累，只怕長官來督導。

于北辰強調，這些兵不是因為害怕兩岸緊張、害怕打仗而跑的，是現役的幹部訓練、管理有問題，應該要趕快調整，不要讓台灣的社會誤解，以為台灣的年輕人怕死，「台灣的年輕人不怕打、不怕死，怕的是被你們煩死！」

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