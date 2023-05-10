送30萬貼文消失！Mr.Beast「漲粉近千萬」曝原因　再加5個幸運兒

▲美國YouTuber「野獸先生」Mr.Beast宣布抽5人送30萬，吸引許多台灣網友洗版轉發。（圖／翻攝Mr.Beast IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國YouTuber「野獸先生」Mr.Beast為了慶祝生日，在instagram發出分享及tag就送5人1萬美元（約新台幣30萬元）的活動。沒想到，該則貼文10日凌晨無預警消失。對此，Mr.Beast也發限時動態解釋貼文消失的原因，並再加碼5人抽1萬美元。

Mr.Beast的慶生活動PO出後，全世界網友都想成為幸運的5人之一，紛紛留言轉發，讓該文的按讚、留言及分享突破千萬，Mr.Beast的追蹤數也增加近千萬。

▲Mr.Beast的生日貼文目前已消失。（圖／翻攝Mr.Beast IG）



然而，該則貼文卻在10日凌晨消失，被網友轉至PTT討論。網友看完紛紛留言，「欸我的30萬QQ」、「笑了，被騙一波」、「破滅嗚嗚」、「其實檢舉太多也是有可能」、「我也覺得太多人檢舉，被洗版到不爽之類的」、「笑死，就知道會下架，一堆人在刷」、「當然是要流量，但他都玩真的吧，系統問題吧」。

針對貼文消失一事，Mr.Beast於台灣時間10日凌晨0時30分許發出限時動態表示，IG無預警將他的生日貼文下架，但還好他們有記錄下所有參加者的名字，明天將會把1萬美元的得主增加至10人並抽出，「愛你們大家」。

▼Mr.Beast說明如下。（圖／翻攝Mr.Beast IG）

