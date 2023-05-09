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新北助企業搶攻東協市場　出口拓銷團熱烈報名中

▲新北助企業搶攻東協市場。（圖／新北市經發局提供）

▲馬來西亞智慧國家展去年第1次籌辦實體展，共有來自23國585家企業參展。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

112年出口拓銷團報名開跑！新北市政府預計今年9月率隊參與「2023馬來西亞智慧國家展」，將於展會中設立新北市形象專館，展示新北亮點企業及產品實力，並於新加坡、印尼2國舉辦實體貿易洽談會，打入東協龐大的智慧城市相關產業領域。本年度計畫招募20家新北優秀企業，開放報名至5月31日止，名額有限。

經發局長何怡明表示，疫情期間企業人員往來國際貿易困難，新北市政府以「遠程參展」模式組建「新北企業隊」，在國外會展設立新北形象館，達到企業出口拓銷及新北市投資環境宣傳等多重效果。隨著疫情解封，今年度出口拓銷計畫將結合「國際參展」與「貿易洽談」元素，搭配智慧城市發展策略及推動產業數位轉型與綠色永續趨勢，協助新北企業持續拓展海外商機。

▲新北助企業搶攻東協市場。（圖／新北市經發局提供）

▲馬來西亞智慧國家展由馬來西亞科技局指導籌辦，匯聚智慧製造、智慧能源等領域業者共同展出最新產品。

何怡明指出，「馬來西亞智慧國家展」由馬來西亞科技局指導籌辦，去年共有來自23國585家企業參展，匯聚智慧製造、智慧能源等領域業者共同展出，成功吸引逾1萬4000人次參觀。新加坡政府推動Smart Nation2025計畫，盼能在智慧城市工作中引進數位雙生、區塊鏈等技術；印尼政府則推動遷都計畫，於新首都發展低碳能源產業、潔淨能源、先進化工產業等六大產業。透過出口拓銷團，新北企業有望在資通訊技術（ICT）、智慧科技應用及技術解決領域供應鏈中尋求更多跨國合作與交流的機會。

何怡明表示，112年度新北市出口拓銷團首站將於馬來西亞國際貿易展覽中心（MITEC）設立「新北形象館」，展覽時間為9月19日至21日，讓新北亮點企業、產品與各國企業並列，爭取國際買家訂單，提升國際能見度。展覽結束後，將陸續前往新加坡及印尼2國，與當地商業組織、潛在商業合作夥伴、政府部門、銷售通路業者等進行貿易洽談，一次報名，雙倍效益。

▲新北助企業搶攻東協市場。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市自102年至111年期間推動出口拓銷，帶領263家新北廠商拓展18國海外市場，創造85.85億元商機。

經發局提醒，今年度預計招募20家新北企業，聚焦5G/AIoT、智慧科技應用及ESG綠色能源等領域，報名期限至5月31日止，歡迎踴躍參加遴選，詳細資訊請洽「新北市經發局」官網或電洽：02-2598-7495分機111柯小姐諮詢。

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