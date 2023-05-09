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猴痘疫苗6萬人份下周開打！羅一鈞曝第3階段接種規劃：登記平台退場

▲▼猴痘疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

▲猴痘疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內猴痘上周又增加15例個案，其中14例本土、1例境外，疫情持續在高原期。疾病管制署副署長羅一鈞今（9）日說明，增購2萬瓶猴痘疫苗昨天晚上抵台，可以提供6萬人次接種，其中也包含接種第一劑已滿4周可接種第二劑的對象，而第三階段猴痘疫苗接種預計下周開打，前兩階段使用的意願登記平台暫時退場，回歸各地方衛生局安排，提供相關接種院所名單與時段讓民眾掛號。

疾病管制署今(9)日公布國內新增15例猴痘(Mpox)確定病例，為14例本土、1例境外移入個案，年齡介於20多歲至40多歲。本土個案為單周新高，縣市分布則是台中市5例、台北市4例、新北市與桃園市各2例、台南市1例。羅一鈞表示，本周台中市個案相對多，但整體區域分布，仍然以北北桃共8例較多；目前疫情還處於高原期，個案沒有爆量增加，但也沒有減少。

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因應疫情，疾管署提供近6個月內曾有高風險性行為者等對象接種猴痘疫苗，截至5月8日共計完成25,255人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種122人及暴露前預防(PrEP)接種25,133人。

另緊急增購2萬劑疫（約可提供6萬人次接種)，已於5月8日晚間運抵台灣，待完成通關封緘審查及驗收等作業程序後，於本周撥配至各縣市衛生局擴大疫苗接種服務使用。

猴痘疫苗前兩階段使用意願登記平台，羅一鈞說明，第三階段疫苗接種作業規劃，最大不同是意願登記平台暫時退場，改為各衛生局提供相關接種院所名單時段，民眾可以照著名單直接掛號預約、前往，就不用預約平台手續。

▲▼5/9疾管署例行疫情記者會。（左起）疫情中心副主任李佳琳、發言人羅一鈞、防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

▲疾管署例行疫情記者會。（左起）疫情中心副主任李佳琳、發言人羅一鈞、防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

羅一鈞進一步分析原因，主要是接下來疫苗可供應量較多，醫療院所也已累積疫苗接種服務經驗，為提升服務的可近性與民眾預約接種的方便性與彈性，同時考量民眾數位落差或語言隔閡，以及需檢核符合接種第2劑條件等作業，經綜合評估且與衛生局研商後，由縣市衛生局因地制宜針對符合接種對象需求安排多元接種服務。

其中符合近6個月曾有高風險性行為的民眾，可依各縣市衛生局的接種規劃，直接至合作醫療院所預約接種，或於性病就診時轉介接種；衛生局亦將視需要設置社區外展接種站提供接種服務。第三階段接種服務預計下週開始，詳細可預約接種醫療院所服務資訊等，將於下週二記者會說明。

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