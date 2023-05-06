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投資虛擬貨幣...民眾險被騙百萬　恆春警感謝金融機構阻詐

▲恆春警分局長林明波致贈行員感謝狀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警分局長林明波致贈行員感謝狀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春鎮農會信用部及第一銀行恆春分行人員發現客戶疑似投資虛擬貨幣，欲提領現金共100萬元要面交對方；信用部人員懷疑他被騙，不讓他領取，他再到第一銀行恆春分行領款，行員發覺查異報警埋伏，將3名車手逮獲送辦，恆春警方分別到該兩金融機構頒發感謝狀向行員致謝。

▲恆春警分局長林明波致贈行員感謝狀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警分局長林明波致贈行員感謝狀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警分局於4月26日接獲恆春農會信用部通報，指有民眾疑似因投資虛擬貨幣而欲提領現金新臺幣100萬元，並約定不明人士面交，查覺有異，拒絕他領款。

5月3日接獲一銀恆春分行通報，指有客戶領發現金100萬元要投資虛擬貨幣，與對方相約面交，恆春警分局獲報派員了解，取得民眾信任，派員埋伏逮獲3名拿錢車手，警方及行員聯手，及時保住民眾的血汗錢，分局長林明波頒發感謝狀感謝行員。

林分局長表示，網路投資樣態多，近期興起虛擬貨幣投資，標榜貨幣公司（幣商）可代為操作，民眾只需將金錢交給公司，即可輕鬆獲利，而獲利的數字更是十分誘人，讓許多民眾躍躍欲試，卻忘了假投資詐騙盛行，而未提高警覺被騙。

恆春警方再次提醒民眾，網路投資詐騙的金額常為數十萬至百萬元不等，一旦掉入陷阱，付出的代價相當龐大，務必先向165防詐專線求證，或打110請警方協助確認，才能保護自身財產安全、避免錢財損失。

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