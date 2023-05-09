後疫情時代...微電車成最佳代步工具　婆婆媽媽站出來力推

▲桃園區微電車行許姓業者解說微電車操作要點與特性。（圖／記者沈繼昌攝）



記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心5月1日解編，宣布新冠肺炎疫情畫下句點，台灣民眾終於可以自在走出戶外，悶在家中許久的中老年人終於能迎接戶外生活。台灣電能車發展協會理事長鄭丞宏指出，協會旗下有多款微型電動二輪車（簡稱微電車或電動自行車），兼具環保、輕巧、便捷且免考駕照、免牌照稅與免電池月租費等優點，讓不利久行的老人家做為代步車的首選，只要買一台全家人都可以騎，CP值超高，協會在母親節前有一系列的促銷，建議為人子女今年就以微電車作為送給媽媽最好的禮物。

▲為迎接後疫情時代來臨，台灣電能車發展協會在旗下200多家經銷電動車行舉辦微電車促銷活動。（圖／記者沈繼昌攝）

台灣電能車發展協會於旗下的14家一線品牌車廠，在全省各地，有200多家經銷點共同舉辦微電車促銷展示活動，理事長鄭丞宏介紹多款微電車，均兼具輕巧、便捷、容易充電等優點，對於平常僅須在市區中短距離騎乘代步的中老年人而言，確實是相當值得推薦的代步工具。

鄭丞宏表示，一般老人家多半腿腳不便且不利久行，簡稱微電車或電動自行車的微型電動二輪車就是最理想的代步工具，其重量僅一般機車的一半，同時具有容易騎乘操控、好停車、充電方便等特色，確實是年長者代步工具首選。

▲台灣電能車發展協會理事長鄭丞宏指出，選購微電車須注意出廠證明。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭丞宏強調，他在多年前與全台微電車業者共同組成「台灣電能車發展協會」，在協會多年努力下，共同推動努力終於在去年底促成微電車掛牌納管，從去年11月立法管理微電車掛牌上路後，微電車現在已可以投保強制險，這對於買車的人更有安全保障。

此外，交通法規針對微電車認定，認為微電車是屬於慢車種類之一，違規行為依該條例第三章慢車相關規定處罰。亦即非重大違規事項，應是以「勸導」為主。消費者選購通過政府合格審驗證明的微電車前應留意，包括需有交通部核發的審驗合格證、出廠證明及合格鋰電池證明，此外，全台有14家車廠、2百多家經銷商，可上協會網站查詢（www.evda.tw）

▲桃園區微電車行許姓業者向陶小姐解說微電車操作重點。（圖／記者沈繼昌攝）

微電車行許姓業者說，母親節買微電車目前有優惠方案，包括送三年強制險、購車優惠金、賞車就送康乃馨等好康。此外，14歲以上都可以騎乘，另外微電車具有免考駕照、免交牌照稅與免電池月租費等優點，無須一年花費上萬元去繳電池月租費，每騎10公里僅花不到一塊錢電費，微電車均經過CNS檢測合格鋰電池安全，且均有二年保固期。

今年四十歲的陶小姐說，每年挑禮物給媽媽頗為傷腦筋，工作忙碌更沒時間精挑細選，每年常以包紅包或請媽媽吃飯來打發，但今年疫情解封，出門不用戴口罩，媽媽可以出門運動買菜趴趴走，因此特別選購微電車，不用駕照、不用牌照稅，更不用綁電池月租費，電池在家就能充電，家人都可騎乘，既省錢又便捷，所以決定選購微電車。

▲七十歲的王媽媽親自試乘微電車，直呼非常輕巧方便。（圖／記者沈繼昌攝）

另外，年約七十歲的王媽媽也說，兒子決定送她微電車，但自己不懂車，經過店長解說後，親自操作後覺得車身非常輕巧，且電池非常輕巧，一隻手就能順利取下，對於住在高樓層社區的她來說，很輕鬆就可取下帶回家裡充電，以後可以騎車買菜或去找朋友家聊天，不須擠公車或轉捷運人擠人，確實很方便，她非常喜歡這項禮物。