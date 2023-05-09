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12星座「熱戀期有多長」？金牛愛愛次數變少＝冷掉了

分手，情侶，男女朋友，感情問題，情人，吵架，離婚，復合，分開，男友，女友，哭泣。（圖／CFP）

▲你和另一半的熱戀期維持多久？（示意圖／視覺中國）

文／亞提米斯

熱戀期到底能有多長？很多人談起戀愛之後才發現，感情中那個另一半的熱戀期真的還蠻短的，總是給人一種「愛，不持久兼退燒很快」的感覺，到底十二個星座情人的熱戀期會有多長，又會有多熱情呢？讓我們一一來看看吧！

牡羊座：

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牡羊座在熱戀期的愛不算是不持久，與大部份人的刻板印象不同，其實牡羊座沒有那麼容易就冷卻掉，他們的熱戀期還是蠻長的，在熱戀當中會非常的熱情、活潑又愛跟情人玩一些有點傻氣的遊戲，在熱戀裡頭甚至於容易給人一種憨直感。

不過，牡羊座會給人愛不持久的印象也不是沒有原因，因為他們一旦冷卻的反應是還蠻直接的變化，有點像是垂直下墜，特別是當他們有別的事情要忙的時候，就很容易變得冷落另一半，反差有點大，如果金星在雙魚座的話，反差比較不會太嚴重。

金牛座：

金牛座的熱戀期是可以保持比較長久一點的，大部份的金牛座比較像是壓力鍋，一開始沸騰後就可以悶在裡面繼續加熱，算是一種長熱型的星座，愛情對他們來說是長效補給品，熱戀期基本上是越長越好，他們也都非常的享受。

要辨別金牛座的熱戀期過了沒，其實是還蠻簡單的一件事，大部份的金牛座是走肉體派路線，也就是上床「炒飯」的間隔越長，就大概是他們已經越來越冷掉的表現，如果開始算錢算得「非常」清楚，那大概已經過了熱戀期囉！

雙子座：

該說是雙子座的熱戀期長短有一半是操控在另一半的手上，另一半就只能看天意了。為什麼會這麼說呢？原因是如果雙子座的另一半太無趣，大概雙子座本身的熱戀期就會打了八折，如果外面又有別人對雙子座放電又好玩，那就會再打個八折。

雙子座本身就是「哪邊好玩哪邊去」，唯有在「愛到卡慘死」的狀況下，熱戀期的維持會是正常狀態下的「200%」那麼長，只能說他們還蠻極端的，如果雙子座對一段感情的熱戀維持不長，恐怕是對這段愛只是玩玩，不過如果金星在金牛，熱戀期會長些。

▲分手,情侶。（示意圖／記者許力方攝）

▲雙子座哪裡好玩往哪去，唯有「愛你愛到不行」熱戀期才會很長。（示意圖／記者許力方攝）

巨蟹座：

巨蟹座當然是熱戀期會還蠻長的人，只不過巨蟹座的熱戀期是走慢熱型的，他們面對感情真的很害羞，倒不是會一直畏縮型的那種害羞，而是會害怕自己做的會讓另一半不開心，所以就一直不斷的採取試探的做法，看看怎樣會讓另一半開心。

這樣慢慢的試探會從剛認識一直到熱戀初期都會持續，巨蟹座是不太會處理尷尬場面的人，所以在熱戀當中會一直維持在小甜心的形象，但如果你發現巨蟹情人已經開始管東管西，有點轉變成家長風格的時候，那就是熱戀退燒的時候，月亮在處女座會退得快些。

獅子座：

獅子座的熱戀期算是中等長度，他們不會是維持熱情太久的那種人，獅子座雖然對戀愛的依存非常的高，但是對於愛情的熱烈度是傾向長期都可以很熱情，所以會盡可能的就算沒一開始的那種激烈，也還是會盡量保持熱切的愛戀態度。

只是過了熱戀期的獅子座就會整個懶下來，請注意，並不是冷掉，而是整個人懶懶的，不太積極主動而只想指使另一半去做東做西，開始慵懶大概就是他們脫離熱戀期的狀況了，如果月亮也在獅子座的話，那麼恐怕慵懶的程度會更誇張。

處女座：

處女座的熱戀期通常都維持得蠻長的，他們本來就不是走激烈的愛情路線，對愛情大部份都抱持著不斷付出的狀態，由於本來就不是走熱情浪漫的惹火路線，所以也算是恆溫慢熱型，這也算是一種處女座式的愛情長跑。

過了熱戀期的處女座就會變得非常非常的愛唸，他們雖然平常就很碎嘴，可是口氣上會給人完全不同的感受，熱戀期是「愛的提醒」，過了熱戀期就變成「交警上宣導課」，有時會讓情人因此感到很不開心，水星也在處女座的話會唸得更誇張。

▲情侶，自拍，放閃，約會，男友，女友，談戀愛。（圖／記者黃克翔攝）

▲天秤座因為在意另一半的感受，因此會努力維持熱戀期的熱度。（示意圖／記者黃克翔攝）

天秤座：

天秤座算是會把熱戀期維持很長久的一個星座，他們很在意另一半的感覺，而且天秤座是心裡很在意熱戀，但表現上卻是比較含蓄的那種人，由於很在意情人的想法，所以會更努力的維持許多熱戀時的浪漫，可是會慢慢的、慢慢的降溫。

他們是很懂得怎麼處理感情這一塊的人，大部份跟天秤座談戀愛的人都不太容易感覺到他們過了熱戀期後有什麼變，好像天秤座都維持著一開始的感覺和態度，其實只有他們自己知道是不是過了熱戀的心態而已，金星在天蠍座的話會比較有熱戀期與否的差別。

天蠍座：

天蠍座的情人在愛情當中是非常熱情的，大部份的親朋好友只會看到他們比較冷酷的一面，只有他們的另一半會看到他們在熱戀時那種深深投入的愛有多麼的深刻，甚至於會有種令人窒息的壓迫感存在，最常見的當然就是緊迫盯人。

不過不是每個天蠍座都很會緊迫盯人，總之他們就是愛得很深入，越是熱戀時期越是黏得很緊，所以當天蠍座的另一半過了熱戀期但天蠍座本身還沒有過時，那種失衡的感情是很容易造成一些爭吵的，如果火星也在天蠍座的話，倒是可以用性愛來穩定這種失衡。

射手座：

射手座的熱戀期消退的還蠻快的，不過這種消退不見得會是太明顯的，因為一開始的熱戀消退頂多只是不那麼熱情，只要不是玩心太重的射手座，還是會盡到情人的義務，保持甜蜜和浪漫，但神經會越來越大條，而且越來越隨便。

有時候射手座容易給人一種「沒到手像寶，拿到手像草」的感覺，因為越來越不認真和隨便的態度總是讓人有點氣，不過他們還是會一直保持一定程度的熱情活潑，不會有太過頭的冷落行為，如果變得很冷淡，那變心的機率還挺高的。

▲▼19歲女學生遭摸下半身。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲摩羯座在愛情裡低調又平淡，熱戀期前後差別不大。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

摩羯座：

反正就是很平淡，在不在熱戀期的差別度並不會太大，不過摩羯座本來就是恆溫型，反正態度不會差太多的情形下，坦白說也不會給人有一種很無奈的感情轉淡感，這也是一種還不錯的情形，反而有時候摩羯座的貼心舉動，會更因此有加倍甜蜜的好效果。

原本摩羯座面對感情就採取的是比較低調的態度，愛情在熱戀期時他們就是一盤已經放涼的菜，過了熱戀期頂多就是不那麼主動或活潑，只是你會感受到他們對愛情的認真和專一，用情很深但不會是掛在嘴上，金星在射手的話會更熱烈一點。

水瓶座：

水瓶座反倒是很特殊的，他們在熱戀期的時候反而容易呈現出比較不認真的態度，或是表現出比較慢熱的態度，看起來好像每天都在跟情人玩遊戲，當然這也是很有趣的，只是水瓶座是在觀察他們的情人，是不是可以長期在一起的那個真命對象。

反倒是熱戀期慢慢過去，水瓶座只要確定了這個對象，愛情反而會是越放越深，讓很多跟水瓶座談戀愛的人都有點小驚訝，原來他們只是故作輕鬆，其實本性是「愛到卡慘死」的類型，如果金星在雙魚的話，那不認真的態度會比較少一些而多點浪漫。

雙魚座：

雙魚座的熱戀期結束與否根本看不太出來，或該說這個部份其實跟他們的另一半有很大的關係，如果雙魚座的另一半可以陪他們上演許多夢幻的戀愛劇，或是至少可以配合他們的浪漫而展現出感動的態度，那麼雙魚座是可以樂此不疲持續下去。

有些人恐怕會很害怕雙魚座這種持續不間斷的熱戀維持，不過雙魚座本來就是為愛而生的，他們越愛對方就會越做一些浪漫但有點折騰人的夢，反倒是他們如果變得很在意實際生活，那當然就是明顯的過了熱戀期的證明，金星如果在牡羊座的話，熱戀期會過得快點。

本文經授權轉自：亞提米斯

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