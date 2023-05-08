保全闖屋想硬上！她護兒遭扯髮撞牆滿身血　狠踹抓鳥擒淫賊

▲保全闖女住戶家中欲性侵，女子奮力反抗，抓著淫狼交給警方。（圖／123RF）



記者黃資真／台中報導

台中1名吳姓夜班保全酒後跑進女住戶家中，試圖性侵睡夢中的女子，她不僅被襲胸強吻，更被毆成腦震盪，而女子為了10歲兒子死命抵抗，踢踹抓鳥，全身是血地將保全拉到樓下報警。一、二審吳男皆依侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑4年6月。

判決指出，吳姓男子擔任某社區的夜班保全，得知女住戶小美（化名）與10歲兒子住在一起，2022年7月31日凌晨4時許，吳男飲酒後，趁著另名保全不注意時，偷偷從小美住家的浴室窗戶爬進屋內。

小美發現睡到一半發現浴室電燈是開的，起床欲察看，吳男趁機衝入房間內，徒手狂毆小美頭部、身體，見小美想逃跑，還抓住她的頭髮猛撞牆壁，小美情急之下裝死，吳男則趁機拉起睡衣摸奶、脫內褲，小美擔心恐被性侵，起身極力反抗，踢踹、出手抓鳥，再反折吳男手指。

吳男因不堪疼痛，打算離開，這時兒子因為被吵醒出門查看，大喊闖空門的是保全，小美立刻呼叫兒子拿手機給她報警，而小美忍著腦震盪、鼻子骨折等強烈疼痛感，死命拉著吳男搭電梯下到1樓大廳，順利交由警方處理。

審理時吳男坦承闖入小美住戶，但否認性侵，是因看到陌生人闖入她家，才會進門查看，因為當下沒開燈，不知道屋內的是住戶還是陌生人，才會發生扭打。

小美出庭陳述事發過程，因情緒激動淚崩，法院一度暫停讓她平復情緒，當聽到兒子說管理員就是自己抓著的人，更覺得不能放過他；10歲的兒子也表示清楚看到管理員跟媽媽有拉扯，媽媽還全身是血。

法官認為，吳男身為保全，如果看到可疑人士進入住戶屋內，應立即通知住戶提高警覺，並請一起值班的同事一起巡視社區維護安全，卻是以不合常理的方式爬窗進入屋內，依侵入住宅強制性交未遂罪判處4年6月；案上訴二審，吳男仍堅持不認罪，台中高分院維持原判，駁回上訴。全案仍可上訴。