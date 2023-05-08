　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國道警狎25少年拍海量不雅片　狡辯「合意」重判9年半

▲▼國道警涉嫌性侵15歲少年，警方在他電腦中發現為數不少的不雅照。（圖／ETtoday資料照）

▲國道公路警察局鄭姓前警官涉約25名少年性交並自拍。（圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

國道公路警察局前2線2星鄭姓男警務員透過網路交友，涉約砲25名未滿16歲少男，去年（2022年）9月被1名遭性侵的受害人揭發，檢警搜索鄭男住處搜出涉案的海量不雅照，鄭男被羈押至今，辯稱與少年合意性交並拍攝性愛影像、否認性侵，台北地院審結，今依《兒童及少年性剝削防制條例》等罪判鄭男9年6月徒刑，其中6月徒刑得易科罰金18萬元，可上訴。

現年28歲的鄭男2018年從中央警察大學正期班畢業，分發國道公路警察局歷任多個外勤分隊，工作表現良好、為人客氣，短短4年就升任2線2星警務員，去年因承辦業務認真盡責，剛被拔擢代理北部某分隊交通組長。

但去年9月初，北市1名15歲少男在家長陪同下報案指稱，透過網路交往認識鄭男相約碰面，被鄭男帶到1處電子商場的公廁內性侵得逞，警方大為震驚，報請台北地檢署指揮，火速搜索鄭男在駐地的宿舍，從他的個人電腦裡發現他與多名少男的大量不雅影像，還有鄭男與少男互傳私密照的對話紀錄。

檢警查出鄭男透過網路交友隨機攀談，專挑涉世未深、對性好奇的少男約砲，犯罪時間橫跨鄭男分發任官到案發時的4年期間。檢警比對查扣的不雅影像和對話紀錄，共找到25名受害少年，年齡介於13歲到15歲，很多受害人是身穿國中制服入鏡。

鄭男到案被羈押禁見至今，警方在鄭男被羈押當天召開考績委員會，決議記鄭男2大過免職，鄭男的多位前主管各被記過、申誡等連坐處分，國道公路警察局長也向警政署自請處分，用力對事件止血。

鄭男否認性侵本案25名受害少年與強拍不雅影像，辯稱和少年們都是合意性交，並經少年同意才拍攝彼此性愛影像留存，鄭男並請求交保。法官認定鄭男涉犯重罪、犯罪時間長達數年且受害人眾多，未來數罪併罰刑度非輕，有逃亡與反覆實施同一犯罪之虞，日前裁定延押他到下月（6月）9日到期。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
社區保全闖屋想硬上　女住戶遭脫內褲嚇瘋
快訊／剛下車遭輾斷雙腳！　緊急送醫不治
快訊／地檢署墜樓！　女開完庭「4樓落下」
文蛤大量暴斃！　「開嘴」死亡
包養2校長染指18學生！　陸超淫蕩教育局長「狂睡103女教師
快訊／竹北天坑原因出爐！　特斯拉車損列管

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／德東飆車王改口拒認罪！冤魂親友淚灑法庭　他頭戴黑面罩落跑

親友欠債千萬幫作保…他慘遭「剁刀砍斷雙掌」丟包！　身分曝光

高市消防國際搜救能力認證通過　人道救援再添生力軍

快訊／新北水肥車撞大樓樑柱！2男受傷送醫　花崗石外牆慘破相

國中生戴時髦合金鋼戒指　拔不下來慘了！消防隊急救援

快訊／清水貨櫃場司機遭堆高機輾斷雙腳！緊急送醫不治

屏東小客車衝出邊坡！疑疲勞駕駛釀禍　4人受傷1斷腿受困

快訊／新北男長期患病心情差　墜溪獲救吊掛上岸

快訊／台中地檢署驚傳墜樓！　女開完庭「4樓落下」卡防護網

保全闖屋想硬上！她護兒遭扯髮撞牆滿身血　狠踹抓鳥擒淫賊

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

《特務家族》張赫.張娜拉再變夫妻　他剃眉、下跪...她也藏祕密

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

快訊／德東飆車王改口拒認罪！冤魂親友淚灑法庭　他頭戴黑面罩落跑

親友欠債千萬幫作保…他慘遭「剁刀砍斷雙掌」丟包！　身分曝光

高市消防國際搜救能力認證通過　人道救援再添生力軍

快訊／新北水肥車撞大樓樑柱！2男受傷送醫　花崗石外牆慘破相

國中生戴時髦合金鋼戒指　拔不下來慘了！消防隊急救援

快訊／清水貨櫃場司機遭堆高機輾斷雙腳！緊急送醫不治

屏東小客車衝出邊坡！疑疲勞駕駛釀禍　4人受傷1斷腿受困

快訊／新北男長期患病心情差　墜溪獲救吊掛上岸

快訊／台中地檢署驚傳墜樓！　女開完庭「4樓落下」卡防護網

保全闖屋想硬上！她護兒遭扯髮撞牆滿身血　狠踹抓鳥擒淫賊

女子酒後背靠大樓護欄！竟突斷裂當場摔死　87戶屋主遭提告

快訊／德東飆車王改口拒認罪！冤魂親友淚灑法庭　他頭戴黑面罩落跑

台驊控股首季EPS1.81元　毛利率及淨利率季增18.05%與144.52%

親友欠債千萬幫作保…他慘遭「剁刀砍斷雙掌」丟包！　身分曝光

瑞士涉台報告「台灣具有國家特徵」　陸外交部回應

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　吃對食材不易胖、還對大腦好

保時捷「電動718跑車」紐柏林積極測試中　新平台、最快2024亮相

北港溪高灘地環境整理　五河局將打造溪畔草原親水環境

天才少女11歲讀碩士！「智商162」超越愛因斯坦　夢想殖民火星

高市消防國際搜救能力認證通過　人道救援再添生力軍

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

社會熱門新聞

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

即／13台冷氣室外機整排掉落　台中10汽機車慘挨砸

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

心痛搶救畫面曝！媽媽卡車底...3歲女癱倒血泊亡

心痛畫面曝！刺青爸狂甩5月嬰巴掌「哭X小」

拍螢火蟲驚見半截人形！攝影師：2年前同地點看到阿飄

台中特斯拉自撞2死　相驗結果曝

南投男「雙掌遭砍斷」丟包急診！7嫌裁定羈押

妹子喝爛醉住閨蜜家！遭性侵怒告

台74特斯拉撞成碎片！豪宅設計總監與好友雙亡

屍橫遍野！浪犬咬死200隻蛋雞

更多熱門

相關新聞

妹子喝爛醉住閨蜜家！遭性侵怒告

妹子喝爛醉住閨蜜家！遭性侵怒告

新北市一名女子小花（化名）日前喝醉後借住閨蜜家，沒想到竟因此遭到閨蜜的汪姓丈夫性侵，氣得報警提告。新北地院審理後，依照乘機性交罪、乘機猥褻罪，判汪男4年有期徒刑，全案仍可上訴。

癌症4期阿北性侵妙齡女！二審判緩刑

癌症4期阿北性侵妙齡女！二審判緩刑

「師生戀」變關鍵字　國中師「載女學生性侵」

「師生戀」變關鍵字　國中師「載女學生性侵」

男裝「鬼附身」強上女同事！噁喊：我的大嗎

男裝「鬼附身」強上女同事！噁喊：我的大嗎

韓劇爆幕後「12人輪暴案」！MBC回應了

韓劇爆幕後「12人輪暴案」！MBC回應了

關鍵字：

性侵警官兒少條例國道公路警察局性愛影片

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

即／13台冷氣室外機整排掉落　台中10汽機車慘挨砸

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

前夫控小甜甜虐狗「喉嚨到肚子都裂開」！怒揭過程

泌尿醫揭「完美交合時間」！嘆：2分鐘真的太短了

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面