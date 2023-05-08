國道警狎25少年拍海量不雅片　狡辯「合意」重判9年半

▲國道公路警察局鄭姓前警官涉約25名少年性交並自拍。（圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

國道公路警察局前2線2星鄭姓男警務員透過網路交友，涉約砲25名未滿16歲少男，去年（2022年）9月被1名遭性侵的受害人揭發，檢警搜索鄭男住處搜出涉案的海量不雅照，鄭男被羈押至今，辯稱與少年合意性交並拍攝性愛影像、否認性侵，台北地院審結，今依《兒童及少年性剝削防制條例》等罪判鄭男9年6月徒刑，其中6月徒刑得易科罰金18萬元，可上訴。

現年28歲的鄭男2018年從中央警察大學正期班畢業，分發國道公路警察局歷任多個外勤分隊，工作表現良好、為人客氣，短短4年就升任2線2星警務員，去年因承辦業務認真盡責，剛被拔擢代理北部某分隊交通組長。

但去年9月初，北市1名15歲少男在家長陪同下報案指稱，透過網路交往認識鄭男相約碰面，被鄭男帶到1處電子商場的公廁內性侵得逞，警方大為震驚，報請台北地檢署指揮，火速搜索鄭男在駐地的宿舍，從他的個人電腦裡發現他與多名少男的大量不雅影像，還有鄭男與少男互傳私密照的對話紀錄。

檢警查出鄭男透過網路交友隨機攀談，專挑涉世未深、對性好奇的少男約砲，犯罪時間橫跨鄭男分發任官到案發時的4年期間。檢警比對查扣的不雅影像和對話紀錄，共找到25名受害少年，年齡介於13歲到15歲，很多受害人是身穿國中制服入鏡。

鄭男到案被羈押禁見至今，警方在鄭男被羈押當天召開考績委員會，決議記鄭男2大過免職，鄭男的多位前主管各被記過、申誡等連坐處分，國道公路警察局長也向警政署自請處分，用力對事件止血。

鄭男否認性侵本案25名受害少年與強拍不雅影像，辯稱和少年們都是合意性交，並經少年同意才拍攝彼此性愛影像留存，鄭男並請求交保。法官認定鄭男涉犯重罪、犯罪時間長達數年且受害人眾多，未來數罪併罰刑度非輕，有逃亡與反覆實施同一犯罪之虞，日前裁定延押他到下月（6月）9日到期。