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上海合作組織外長會議 秦剛：反對外部勢力插手地區事務

▲▼ 秦剛、陸外交部長、中國外交部長 。（圖／記者任以芳攝）

▲中國國務委員兼外交部長秦剛 。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社

中國國務委員兼外交部長秦剛在印度果阿省出席上海合作組織成員國外長會。秦剛強調，堅持支持彼此維護主權、安全、發展利益，反對外部勢力插手地區事務，策動「顏色革命」。

上海合作組織（SCO）外交部長會議4日至5日在印度果阿省（Goa）一座渡假村舉行，秦剛於會上作出上述表示。

據中國外交部訊息，秦剛於當地時間5日出席外長會議。秦剛表示，當今世界面臨多重危機和挑戰，冷戰的死灰復燃，單邊保護主義逆流湧動，霸權主義、強權政治正在抬頭。

他說，上合組織作為國際和地區事務中重要建設性力量，愈是國際形勢變亂交織、愈要堅定弘揚「上海精神」，構建更加緊密的上合組織命運共同體。

秦剛提出5點建議。第1點，堅持戰略自主，加強團結互信。堅定支持彼此維護主權、安全、發展利益，反對外部勢力插手地區事務，策動「顏色革命」。

第2點，深化安全合作，守護地區和平。繼續嚴厲打擊「東突」等「三股勢力」、毒品販運、跨國組織犯罪，支持阿富汗構建廣泛包容的政治架構，堅決打擊一切形式的恐怖主義。

第3點，倡導開放包容，促進聯動發展。堅決抵制任何破壞國際經貿秩序和市場規則的行為，維護產業鏈、供應鏈穩定順暢。中國將以今年主辦第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇為重要契機，同各方一道努力，「推動這條機遇與繁榮之路在新的10年愈走愈寬廣」。

第4點，堅守公平正義，完善全球治理。中國願同各方加強協調配合，共同支持上合組織參與落實構建人類命運共同體、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等重大倡議，攜手推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

第5點，著眼長遠發展，加強機制建設。有序完成伊朗、白俄羅斯加入上合組織進程，推動上合組織更好適應形勢發展變化，增強凝聚力、提升行動力、擴大影響力。

秦剛強調，中國願不斷擴大與成員國合作，在國家發展振興的道路上攜手前行，繼續朝著構建人類命運共同體的目標共同努力。

上合組織峰會預定7月3日至4日在新德里舉行。

據上合組織官網介紹，上合組織由中國、哈薩克、吉爾吉斯、俄羅斯、塔吉克、烏茲別克於2001年6月15日在中國上海宣布成立。

目前上合組織國家包括8個成員國，分別為印度、哈薩克、中國、吉爾吉斯、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克、烏茲別克；另有4個觀察員國和9個對話夥伴。

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