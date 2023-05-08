　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商小確幸來了！取貨就送「7元購物金」　限時4天快衝

▲▼7-11取貨送7元購物金。（圖／7-11提供）

▲只要在活動期間至7-11取貨就送7元購物金。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

網購族小確幸再+1！就有超商推出限量「取貨送購物金」活動，即日起限時4天登場，只要在活動期間至超商取貨，即可直接獲得1組「7元購物金」，還能將購物金存入超商APP中，方便使用還不怕丟掉小白單。

7-11全台門市推出「取貨送購物金」活動，即日起至5/11止，只要到7-11取貨就送7元購物金，限量150萬組，OPEN POINT會員報電話號碼或刷會員條碼，還能直接將購物金存入OPEN POINT APP中，不怕小白單遺失，還能節省紙張浪費。

7-11賣貨便為提供商家更多元配送服務、助商家擴大網購可販售之商品，除了持續提供冷凍、常溫商品配送服務外，更擴增「冷藏包裹店到宅」、「澎湖冷凍交貨便雙向通」2大冷鏈物流服務；另外，即日起至5/30止還有「小資男女大作戰」活動，提供合作賣家免運、滿額折價券、滿6000元送600元購物金等優惠，讓賣家、買家都開心。

▲▼龜記蜂蜜系列飲品。（圖／龜記茗品提供）

▲龜記蜂蜜系列飲品。（圖／龜記茗品提供）

「龜記茗品X蜜蜂工坊」聯手合作推出蜂蜜系列飲品，有蜂蜜綠茶、蜂蜜四季春以及不含咖啡因的蜂蜜雷夢、蘆薈雷夢蜜，即日起再強勢推出全新「三韻奶茶」，特意選用帶有蜜香的三韻紅萱作為基底茶，加入濃醇奶香、清甜蜂蜜，每一口都能喝到3種滋味，即日起於全門市上市，至5/15前還祭出「買蜂蜜系列飲品任2杯送小龜杯1杯（冬瓜ㄋㄟㄋㄟ或哈妮雷夢2選1）」限時優惠。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
王思佳又爆香奈兒假包！　《女人我最大》緊急再發聲
心痛畫面曝！台南孕婦撞母女　3歲女癱倒血泊亡
歐陽妮妮曬愛馬仕包：好廢好喜歡！花250萬配貨有「馬的飼料桶
張國煒親赴成田機場！日本網友驚呆　一面倒力挺星宇：被圈粉了
LIVE／游淑慧親曝　侯友宜協調港湖雙姝內幕
王思佳又被質疑「50萬香奈兒包」真偽　網提3疑慮：背面掉一顆
搭星宇JX803也躺槍！旅客「機場地板躺一排」　24小時崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商小確幸來了！取貨就送「7元購物金」　限時4天快衝

有雞肉飯飯糰、南蠻炸雞便當！　「6款日本南九州美食」超商開吃

超商涼麵只要49元爽吃！經典麻醬風味回歸　還有限定泡菜冷烏龍麵

限時1天！超商現泡飲料「買1送1」　咖啡2杯99元爽喝

超A女神泡泡兒母親節開賣東森嚴選商品　3小時創500萬佳績

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

《特務家族》張赫.張娜拉再變夫妻　他剃眉、下跪...她也藏祕密

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

超商小確幸來了！取貨就送「7元購物金」　限時4天快衝

有雞肉飯飯糰、南蠻炸雞便當！　「6款日本南九州美食」超商開吃

超商涼麵只要49元爽吃！經典麻醬風味回歸　還有限定泡菜冷烏龍麵

限時1天！超商現泡飲料「買1送1」　咖啡2杯99元爽喝

超A女神泡泡兒母親節開賣東森嚴選商品　3小時創500萬佳績

快訊／驚悚畫面！廂型車台66線追撞聯結車　車頭爛毀駕駛夾困

格斯科技耕耘電池芯技術有成　12日將以每股30元登錄興櫃

真香！大谷翔平3分砲「原味」實戰球衣拍賣　386萬天價售出

台積電漲4元收504　台股漲73點至15699

陸BL劇《上癮》下架7年泰國宣布翻拍！　「沒人看過大結局」劇組放話了

好市多5／11提賠償方案！消保處接25件申訴毒莓果「1人身體不適」

王思佳又爆香奈兒假包疑雲！《女人我最大》節目緊急再發聲

台灣高鐵送票晨光　慢飛天使親子體驗友善乘車環境

他貧血又暴躁！竟是每天「1壞習慣」惹禍　醫搖頭：對全身都有害

國民黨轟民進黨仇恨中國　「求戰、暴力」陰影危害區域和平

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

消費熱門新聞

卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

限時1天！超商現泡飲料「買1送1」

超商今天美式、拿鐵買6送6！

母親節禮物不踩雷的3大提案

家樂福首度成為《傳說對決》城市賽贊助夥伴

缺蛋危機補充蛋白質的族群怎麼辦

SUBWAY星絕配造福選擇障礙患者

超商涼麵下殺49元起爽吃！

超商今天「大杯美式、拿鐵買3送3」

第一款沖泡非油炸麵獲國際食品獎

「日本南九州美食」超商就能吃到！

中醫師研發好喝又好瘦取代手搖飲

超商也能買到「厚片土司」了！

限時4天！超商取貨送7元購物金

更多熱門

相關新聞

超商涼麵下殺49元起爽吃！

超商涼麵下殺49元起爽吃！

時序進入立夏，天氣變熱，民眾在正餐的選擇上轉而購買涼麵、御飯糰、滷味等小份量鹹食料理，就有超商自即日起推出涼麵優惠，涼麵全品項可享最便宜49元起開吃，滷味則有任選4入85折優惠，等於一餐百元內就能解決，就近享高CP值的豐盛餐點。

限時1天！超商現泡飲料「買1送1」

限時1天！超商現泡飲料「買1送1」

超商取包裹「見1串數字」笑了！一票人都收過：別領

超商取包裹「見1串數字」笑了！一票人都收過：別領

限時7天！超商咖啡茶飲「買6送3」

限時7天！超商咖啡茶飲「買6送3」

只有3天！超商咖啡「2杯99元」開喝

只有3天！超商咖啡「2杯99元」開喝

關鍵字：

超商優惠超商取貨購物金

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

泌尿醫揭「完美交合時間」！嘆：2分鐘真的太短了

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

前夫控小甜甜虐狗「喉嚨到肚子都裂開」！怒揭過程

搭高鐵被賞巴掌！妹子拒和解慘吞罰單

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面