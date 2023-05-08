超商小確幸來了！取貨就送「7元購物金」　限時4天快衝

▲只要在活動期間至7-11取貨就送7元購物金。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

網購族小確幸再+1！就有超商推出限量「取貨送購物金」活動，即日起限時4天登場，只要在活動期間至超商取貨，即可直接獲得1組「7元購物金」，還能將購物金存入超商APP中，方便使用還不怕丟掉小白單。

7-11全台門市推出「取貨送購物金」活動，即日起至5/11止，只要到7-11取貨就送7元購物金，限量150萬組，OPEN POINT會員報電話號碼或刷會員條碼，還能直接將購物金存入OPEN POINT APP中，不怕小白單遺失，還能節省紙張浪費。

7-11賣貨便為提供商家更多元配送服務、助商家擴大網購可販售之商品，除了持續提供冷凍、常溫商品配送服務外，更擴增「冷藏包裹店到宅」、「澎湖冷凍交貨便雙向通」2大冷鏈物流服務；另外，即日起至5/30止還有「小資男女大作戰」活動，提供合作賣家免運、滿額折價券、滿6000元送600元購物金等優惠，讓賣家、買家都開心。

▲龜記蜂蜜系列飲品。（圖／龜記茗品提供）

「龜記茗品X蜜蜂工坊」聯手合作推出蜂蜜系列飲品，有蜂蜜綠茶、蜂蜜四季春以及不含咖啡因的蜂蜜雷夢、蘆薈雷夢蜜，即日起再強勢推出全新「三韻奶茶」，特意選用帶有蜜香的三韻紅萱作為基底茶，加入濃醇奶香、清甜蜂蜜，每一口都能喝到3種滋味，即日起於全門市上市，至5/15前還祭出「買蜂蜜系列飲品任2杯送小龜杯1杯（冬瓜ㄋㄟㄋㄟ或哈妮雷夢2選1）」限時優惠。