限時1天！超商現泡飲料「買1送1」　咖啡2杯99元爽喝

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取今（7）日推出限時1天現泡茶飲優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

超商每月限定1天「品茶優惠」來了！愛喝茶的你一定要把握便宜買，不僅可享英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，還有夏天喝超過癮的水果茶買1送1；咖啡則有「2杯99元」優惠，品項有西西里風檸檬氣泡咖啡、完熟蘋果咖啡等。

7-11 OPEN POINT行動隨時取今（7）日推出限時1天「一起品茶趣」優惠，品項有「CITY TEA現萃茶香鑽水果茶買1送1」、「CITY TEA現萃茶英式紅茶／四季春青茶任選買10送10」及「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶10杯400元」，數量有限售完為止。

另外，7-11門市有「CITY系列水果風味咖啡優惠」，今（7）日活動最後一天，只要購買CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡、完熟蘋果氣泡咖啡、完熟蘋果咖啡可享「任選2杯99元」。

▲bb.q CHICKEN推出限時憑證件買炸雞送鬆餅1份。（圖／業者提供，下同）

bb.q CHICKEN全門市即日起至5月12日祭出平日限定「買半雞送小鬆餅」優惠，期間凡購買任一口味半雞餐點（含半雞拼盤），即可免費吃「啾哇嘿喲小鬆餅」1份，提醒須攜帶本人「工作證」或「名片」才可享優惠。

▲小鬆餅外酥內軟。