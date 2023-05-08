郭台銘首場造勢聲勢浩大　黃暐瀚憂「頭都洗下去了」藍營難收尾

▲郭台銘第一場大型造勢晚會，不少藍營政治人物皆到場支持，聲勢浩大。（圖／記者吳世龍攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘近期積極爭取國民黨2024總統提名，7日晚間於高雄市鳳山區舉行首場大型造勢活動，主持人郭子乾聲稱現場超過兩萬人，聲勢浩大。對此，媒體人黃暐瀚8日在臉書表示，郭台銘這樣的造勢活動至少還有三場，「頭都洗下去了」，如果國民黨真的早已內定在5月17日徵召新北市長侯友宜，黨中央後續將可能很難收尾。

黃暐瀚評論郭台銘首次大型造勢活動，提到郭台銘人生第一場的大型造勢大會，在大進場上台之後，竟整整兩分鐘說不出話，對政治「不熟」，是他之前對郭的評價，如今看來，郭依舊是檯面上所有總統擬參選人中，對政治最不熟的無誤，但他表示，「阿銘這次顯然是玩真的！」

黃暐瀚指出，高雄的造勢場，主辦單位宣稱兩萬人，就算人數也許不到兩萬，直接對半砍，也有萬人、有五千人，聲勢不俗；此外，郭台銘全程講台語，確實坑坑疤疤，但誠意十足，勇氣也足，最後，郭台銘還「放大絕」，直接挑明了前年買BNT疫苗的時候，「蔡總統卻請她的代表來告訴我，BNT不能買！因為我們已經有自己的疫苗了。」

黃暐瀚表示，雖然總統府發言人林聿禪回應，「政府沒有人阻擋疫苗採購、也絕不可能阻擋疫苗採購。疫情期間，政府努力洽購各款合法、有效的疫苗，確保國人健康安全」，但他質疑，為什麼不直接回應郭台銘的「總統派代表」？為什麼不直接就「去告郭台銘」？

對此，黃暐瀚認為，「蔡總統擋BNT」這件事，猶如一碗「白虎湯」灌下去，非生即死，若以現在總統府的回應方式，那就是各說各話，郭台銘將有效接管藍營選民對民進黨疫苗採購不力的怒氣，雖然同時也會增加綠營選民對郭台銘的仇恨值。

黃暐瀚也提到，高雄場上，國民黨提名的立委候選人黃伯霖、李明璇、陳美雅等人，都站台助講；有意參選立委者，也都幾乎到齊，這樣的造勢大會，後面還有三場。因此，他強調，郭台銘「頭都洗下去了」，如果真的早已內定517徵召侯友宜，黨中央後續將可能很難收尾。