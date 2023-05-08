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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠議員嗆辣出題「AIT全名？」　官員急提示…侯友宜笑回正確答案

▲侯友宜新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜新北市議會備詢，民進黨議員鄭宇恩出考題「AIT全名為何？」（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

鴻海創辦人郭台銘在全台造勢，新北市長侯友宜另在新北市議會闢新戰場，民進黨今（8）日起將輪番登場質詢，主攻侯的兩岸、國際觀。民進黨市議員鄭宇恩第一個上場，列出4個「AIT」全名的選項，要侯友宜回答，侯先是愣住幾秒，經秘書處長饒慶鈺在旁提示後，侯友宜則答出正確答案為D，鄭宇恩再說，處長不及格，侯友宜則在一旁呵呵笑，鄭說這只是簡單的問題，「處長不需要那麼幫市長緊張」。

鄭宇恩質詢直言，美國軍售台灣看法不一，國民黨認為軍售台灣會將台灣推向戰爭邊緣，同意嗎？侯友宜回應，身為一個國家，「我們有國法國歌國旗，我們也有軍隊，強化自我防衛能力無庸置疑，大家一起共同讓國家在軍事能力上自我防衛更強，一起努力。」

鄭宇恩進一步問到，如何強化國防妥適作為？侯友宜說，只要國防能力能夠提升、台海區域和平，就要往這方面來走。另外，鄭宇恩也提出「英語小學堂」，詢問侯友宜是否知道AIT全名，總共四個選項，侯友宜先是愣住幾秒，經由秘書處長饒慶鈺在一旁提示後回答正確答案為D，「American Institute in Taiwan」，鄭宇恩再說，處長不及格，「處長不需要那麼幫市長緊張」，侯友宜則在一旁呵呵笑，鄭接續說這只是很簡單的問題而已。

▲侯友宜新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜新北市議會備詢。（圖／記者許靖騏攝）

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