郭台銘高雄造勢演說大秀台語　黃捷「求翻譯」：落漆到聽不懂

▲郭台銘高雄造勢大進場，夫人曾馨瑩、前高雄縣長楊秋興等人陪同。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

鴻海集團創辦人郭台銘7日晚間於高雄市鳳山區舉行首場大型造勢活動，他登台後，情緒相當激動，將近1分鐘都說不出話，隨後在現場激動的氣氛下，開始台語演說。不過，高雄市議員黃捷就在臉書發文直言，「全程用台語還算有誠意，但落漆到都聽不懂語意，求師爺給我翻譯翻譯！」

鴻海創辦人郭台銘積極爭取國民黨提名參選2024總統，7日晚間於高雄市鳳山區舉行首場大型造勢活動，他在夫人曾馨瑩、前高雄縣長楊秋興、前立委張顯耀陪同大進場，主持人高喊現場有2萬人，台下支持者高舉國旗夾道歡迎，全程耗時7分鐘抵達舞台上，現場立刻拋起彩帶，氣氛嗨到最高點。

隨後他開始閩南語演說，不只批評高雄現在的演唱會經濟「真的足以支撐一個2百萬人的都市嗎？」，更曝總統蔡英文曾派人要他不准買疫苗。

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者許宥孺翻攝）

對於郭台銘的首場高雄造勢，市議員黃捷就在臉書直言，阿銘仿照韓流，第一場造勢就在鳳山。全程用台語還算有誠意，但落漆到都聽不懂語意，求師爺給我翻譯翻譯！

黃捷今天又在臉書發文指出：「除了阿銘悲劇的台語，認真看完他昨晚的發言文稿，更讓高雄人憤怒。」黃捷指出，「郭台銘嘲諷說，高雄的演唱會經濟，足以支撐一個兩百萬人的都市嗎？我就舉個例，上次曾馨瑩來高雄，就是來看BLACKPINK的演唱會。郭董大可回家問問夫人和孩子，當時在高雄世運主場館的體驗開不開心？」

黃捷提到，郭董甚至說「高雄過去有非常清楚的經濟發展定位，從比較早的加工出口區帶領全台製造業，到後來一度成為全世界最大的貨櫃港口，現在變得失去了焦點。」

黃捷反駁，過去國民黨主政，把高雄定位成工業城市，在高雄留下了污染、交通紊亂、大小車混道等問題，所以到2023年的今天，我們還在爭取黃線捷運、國道七號、燃煤電廠降載，這些台北人早習以為常的建設！高雄是透過多少年的蛻變，才有今天世界大團來表演的成果？

黃捷細數，「從謝長廷市長的城市光廊、陳菊市長辦世運蓋高流、陳其邁市長找來台積電、重視演唱會經濟，累積了好幾代高雄市長與高雄人的努力，才讓高雄擺脫工業城市、文化沙漠的既定印象，讓大家開始稱讚高雄好美。」

黃捷更嗆，郭台銘在高雄走了快半個月，除了造勢知道要講台語搏感情，卻對高雄的認識一知半解，不來沒事，一開口就讓人火大。黃捷說疫苗和戰爭議題，更是扭曲事實！郭台銘指總統蔡英文派人告訴他，台灣有自己的疫苗，不准買BNT疫苗。實際上，指揮中心早就多次說明BNT購買時程，永齡/台積電/慈濟6/1送件，食藥署6/12就核發輸入許可。

黃捷說，郭自詡是國際外交大師、最強CEO，吹噓自己進過多次白宮，卻對關鍵的中國打壓因素避而不談，造謠「政府要大家將子弟送到戰場上去」。從頭到尾，郭都將矛頭對準自己人，否定高雄奮鬥轉型，還倒果為因糊弄百姓。

黃捷更稱，像郭台銘這種傲慢無知的性格，說想要當總統，還是繼續做夢吧！這種人真的做總統，對全台灣人來說，只是另一個萬劫不復的深淵惡夢

底下網友也紛紛留言，「為什麼要選舉場合時才想到說台語？平時受訪為何不說？」、「這個中國人，平常沒聽他說過台語，騙票才在講，到時候國民黨沒提名，戲也白演了！」、「他那個台語真的聽不懂….好可怕啊啊啊啊」、「我身為一個台語大學生階級的高雄人......我真的也聽不太懂他在說什麼！」。