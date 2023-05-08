藍白合破局？　柯文哲今9：30登記參選2024總統

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

各方備戰2024總統大選，相較於民進黨早早定於一尊，國民黨由誰參選仍未有定數。而今，民眾黨主席柯文哲在8日早上9點30分到中央黨部正式登記，挑戰總統大位，似乎也打破原先藍白合、非綠大聯盟等傳言，藍營將如何布局，備受各界關注。

根據民眾黨規劃，總統提名相關事宜，領表及登記日期為4月27日至5月8日，且不含週六、日，柯文哲日前指派辦公室發言人、前台北市政府發言人陳智菡於2日領取登記表格，並繳交5萬元領表費用，隨後開始展開收集35名黨代表聯署書、申請警察刑事紀錄證明書（良民證）等作業，並且預計在8日上午9時30分左右前往中央黨部正式登記，包括繳納200萬元作業費用。

民眾黨5月17日會正式公告民眾黨總統提名人，由於黨內僅柯文哲一人登記，所以無初選民調問題，屆時便將公布柯文哲為民眾黨提名的總統人選。

至於國民黨人選何時宣布，一位接近國民黨主席朱立倫人士表示，民進黨、民眾黨都定案，使得目前藍營支持者跟黨籍立委都心急如焚，這就是17日完成徵召的主要理由，若往後推遲朱立倫勢必承受壓力。但該人士也說，近期鴻海創辦人郭台銘聲勢鵠起，黨中央需要花更多時間進行整合，因此17日有可能太倉促而不利整合，若多一個禮拜的時間較好整體而言，17日跟24日兩個時點是「五五波」，可能性一半一半。