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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘高雄造勢演講　他點關鍵：聽完內心只有難過而已

▲▼郭台銘高雄造勢大進場，夫人曾馨瑩、前高雄縣長楊秋興等人陪同。（圖／記者吳世龍攝）

▲郭台銘高雄造勢大進場，夫人曾馨瑩、前高雄縣長楊秋興等人陪同。（圖／記者吳世龍攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘積極爭取國民黨提名參選2024總統，7日晚間於高雄市鳳山區舉行首場大型造勢活動，上台時提到高雄現在的演唱會經濟，「真的足以支撐一個2百萬人的都市嗎？」政治工作者周軒說，「看到這段，我只有難過而已」，因為能夠有國際大型演唱會來高雄，其實是對高雄基礎建設與服務業的一種肯定，也代表高雄產業轉型的成功，「然而郭董似乎對此不以為然」。

郭台銘7日造勢時表示，高雄過去有非常清楚的經濟發展定位，從比較早的加工出口區帶領全台製造業，到後來一度成為全世界最大的貨櫃港口，曾經是最理想的亞太貨運中心所在地，到現在變得失去了焦點。

郭台銘說，民進黨在高雄執政多年，大興土木建造各種公共設施，而有多少公共建設，也就幾乎聽到了多少品質有疑慮的問題。大家都看得到新竹棒球場的重重弊病，他特別強調「清廉」，和「清廉」必然相連的是「效率」，多年來他就是靠嚴格管理成本，找出最有效率的方式，才能開創全球最大的高科技代工事業。

周軒則指出，高雄人當然要經濟發展，可是，時代在變，人也在變，執意要高雄回到過往的那種產業模式去，但這樣的經濟發展，是高雄人用命去拚的。

周軒表示，自己的舅舅之前騎機車在草衙發生車禍，至今昏迷不醒，舅媽則多處骨折，他開著車沿著漢民路、中山四路往市區，望著從旁呼嘯而過的聯結車與大貨車，還有慢車道上滿滿的機車，「我不禁問自己，這是不是高雄人拚經濟的代價？」

周軒說，郭台銘想代表的國民黨，以往把高雄當成工業基地，把高雄當成電力輸出中心，但是一條把港區大型車輛分流，讓小港前鎮的機車騎士們不再需要跟卡車拚膽量的道路，卻忘了給，「我希望舅舅可以早一點醒來跟我說說話，而我會告訴他，下一次開車就好，我載你，不要再這樣嚇我們了。」

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