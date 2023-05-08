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他打完噴嚏差點死掉！　血塊從鼻子噴出：感覺像「腦袋爆炸」

▲▼打噴嚏。（圖／CFP）

▲男子打噴嚏用力過猛導致腦血管破裂。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國有一名男子躺在床上看書時打了一個大噴嚏，沒想到居然血塊從他的鼻子中噴出，接著他就突然陷入昏迷且出現中風症狀。家人緊急將他送往醫院後發現，他的大腦裡的動靜脈瘤在打噴嚏時因用力過猛爆裂，才會引發中風。

根據《每日郵報》報導，現年26歲的梅希納（Sam Messina）6年前因腦血管破裂導致中風，經過長時間的復健才恢復健康。他回憶起當時的狀況，仍覺得自己是幸運撿回一條命，「那時候我還是個大學生，我躺在床上念書，接著打了一個大噴嚏。」

打完噴嚏的當下，立刻有血塊從梅希納的鼻子噴出，他立刻在昏迷之前聯繫家人，「我的大腦幾乎爆炸了，血塊從我鼻子裡跑出來，我只是躺在床上打噴嚏。」緊急送醫後發現他有嚴重腦出血，因此立刻轉院做進一步檢查，最後發現他患有「動靜脈畸形」（AVM）。

動靜脈畸形指的是動脈靜脈間缺少微血管，動脈的血會直接流到靜脈，若靜脈壓力過大時，容易造成血管破裂出血。醫生立刻替梅希納安排手術，他在醫院住了一個星期，頭上釘了27根釘子，接著又回家休養一個月後才將釘子取下。

梅希納說，「它改變了我整個生活，我不打曲棍球、無法去學校，也沒辦法跟朋友出去玩。」他後來花了數年的時間復健，才讓生活恢復到正軌，現在創立了一間影音工作室，每月收入可達4000美元（約台幣12萬元）。

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