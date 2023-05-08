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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／代表民眾黨挑戰2024　柯文哲壓軸登記總統初選

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大選，日前派幕僚到民眾黨中央黨部領取總統大選登記表格，並在完成行政手續、收集35名黨代表聯署書之後，於黨內登記最後一日8日上午9時30分到中央黨部正式登記，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

民眾黨日前公告總統提名相關事宜，領表及登記日期為4月27日至5月8日，且不含週六、日；由於柯文哲4月28日早上才從美國抵台，當時被問到何時登記參選總統時，聲稱「明天就去處理」，被外界誤以為是4月29日登記，事後民眾黨才發聲明澄清，是指「明天會展開相關幕僚作業」，作業完成後將擇期領表、登記。

柯文哲日前指派辦公室發言人、前台北市政府發言人陳智菡於2日領取登記表格，並繳交5萬元領表費用，隨後開始展開收集35名黨代表聯署書、申請警察刑事紀錄證明書（良民證）等作業，並且預計在8日上午9時30分左右前往中央黨部正式登記，包括繳納200萬元作業費用。

不僅如此，根據民眾黨規劃，5月17日會正式公告民眾黨總統提名人，由於黨內僅只有柯文哲一人要選總統，所以無初選民調問題，屆時便公布柯文哲將為民眾黨提名的總統人選。而柯文哲也預計在20日舉辦記者會，向民眾宣布參選總統理念、兩岸論述，包括在美國就不斷提及的「台灣自主、兩岸和平」。

▼民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼民眾黨主席柯文哲在機場受訪。（圖／記者陳家祥攝）

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