昨晚才跟酷炫敬酒！特斯拉車主「夜店嗨完酒駕亡」　他嘆：整個很毛

▲反骨男孩「酷炫」透露昨日在夜店有遇到台74線自撞車主，呼籲不要酒駕。（圖／翻攝自FaceBook／莊酷炫(小苦苓)）



記者許權毅／台中報導

台中市台74線今（7）日凌晨發生一起嚴重車禍，25歲豪宅設計總監楊男與友人洪男在南屯區某夜店狂歡，返家時開著200萬特斯拉酒駕，在74線上自撞雙亡。知名網紅酷炫透露，昨日剛好在同間夜店，車主就在隔壁包廂，還有向自己敬酒，不料今天就出事「整個很毛」，同時呼籲「不要酒駕」。

▲台中台74線今日發生一起嚴重車禍，楊男與友人洪男駕駛特斯拉自撞慘死。（圖／民眾提供，下同）

酷炫貼文寫下：「今天起床就看到特斯拉酒駕撞飛對折的新聞，看到照片，Model Y直接變敞篷很可怕...但更可怕的是，昨天我在隔壁包廂，車主有來跟我敬酒，但因為我不喝陌生人來路不明的飲料，只有默默點了點頭。」

酷炫感嘆表示，昨天見到面，凌晨就發生事情，呼籲大家千萬不要酒駕，因為「出了事也沒有人會同情」，多少人羨慕這麼優渥的家庭還有愛你的父母親，一路好走。

本案發生在今日5時許，楊男駕駛特斯拉載著朋友洪男，在台74線東向松竹匝道口前自撞護欄。據悉，楊男酒測值高達0.61、洪則是0.32。洪男在到院前就已經明顯死亡，經搶救仍宣告不治；楊男到院前已無呼吸心跳，急救後仍宣告不治，身上有多處器官出血，詳細肇事原因仍待警方調查。

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