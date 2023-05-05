蘋果更新官方iPhone回收價　6款機型調升、舊機身價最高漲2600元

▲蘋果調整iPhone Trade In方案價格。（示意圖／記者廖婕妤攝）

記者吳珍儀／台北報導

蘋果WWDC大會將在下個月登場，將展示新品以及iOS 17、iPadOS 17、WatchOS 10等更新系統，而蘋果稍早也對iPhone Trade In方案價格進行調整。其中15款維持原價、6款回收價格提高。

▲蘋果調整iPhone Trade In方案價格，其中6款iPhone舊機價格調高。（圖／翻攝自蘋果官網）



蘋果6款提高回收價格的iPhone分別是iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13 mini、iPhone SE3、iPhone 11 Pro Max、iPhone X，回收價格分別提高100到2500元不等，之中以目前最新的舊機型iPhone 13 Pro Max提高最多，回收價從19100元提高2500元至21600元。

據彭博社報導，今年的WWDC將是史上最受矚目的一次，WWDC中的七大亮點包含全新的頭戴式裝置，此為近十年來第一個蘋果新產品類別、新的 xrOS 操作系統和軟體開發工具、新的MacBook、iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10 的重大更新。