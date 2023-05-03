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Uber攜手計程車隊！「優步小黃」台中上線　推限時每趟30元優惠

▲▼Uber優步小黃5月起台中上線。（圖／Uber提供）

▲Uber優步小黃5月起台中上線。（圖／Uber提供）

記者李姿慧／台北報導

Uber App今(5月3日)日宣布與台中飛狗衛星車隊車隊、永保車隊合作，「優步小黃」即起在台中上線，為歡慶新城市上線，5月的每周二、四推出優步小黃優惠，輸入「24TAXIDAY」優惠序號，選擇「優步小黃」，可於限定期間享無限趟30元乘車優惠。

根據Uber App大數據分析，「優步小黃」推出至今已成通勤族上下班乘車選擇第3名，僅次於「減碳優步」和「菁英優步」，即日起，台中也可體驗「優步小黃」，除在地跳錶計價，可採現金、信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay、Google Pay等多元支付方式，且可享全程GPS定位、行程分享、緊急聯絡人、110緊急援助等平台安全功能。

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Uber App表示，今天起，基隆、台北、新北、桃園、台中、高雄等城市民眾都可在Uber App上使用各個合作車隊提供的「優步小黃」乘車選項。

飛狗衛星車隊董事長陳寬宏表示，飛狗車隊在台中地區服務多年，觀察疫後台中商務、旅遊復甦增溫，帶來人流與旅運需求。看準民眾仰賴以 App、網路叫車趨勢，選擇與Uber合作，讓想嘗試新科技的小黃駕駛能放心地開通Uber App，接受車隊派遣，增加在路上載客時間。

▲▼Uber優步小黃5月起台中上線。（圖／Uber提供）

▲▼Uber優步小黃5月起台中上線。（圖／Uber提供）

▲▼Uber優步小黃5月起台中上線。（圖／Uber提供）

永保車隊董事長陳文錦則表示，車隊不再只是靠經驗與駕駛溝通，Uber科技的後台數據能協助車隊優化管理效率、即時了解司機表現。車隊、駕駛透過平台一起把服務做到最好、 共同為計程車產業升級努力。

Uber台灣總經理楊麗達表示，疫情後民眾出國旅遊、商務洽公需求大增，合作車隊透過預約搭乘、機場接送行程等乘車趟次大幅提高，優步小黃乘車趟次也在今年第一季成長了一倍。隨優步小黃在台中上線，提供台中習慣小黃跳錶計價和現金支付民眾符合他們需求的乘車選項。

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