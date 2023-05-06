英王加冕儀式倒數！首批賓客進入西敏寺　凱蒂佩芮也來了

記者張方瑀／綜合報導

英國國王查爾斯三世（Charles III）加冕典禮將於台灣今晚6時登場，他也已經抵達白金漢宮，目前第一批受邀賓客已經進入倫敦西敏寺，包含歌手凱蒂佩芮、倫敦市長沙迪克汗等人皆已就坐。除了場內熱鬧外，場外民眾更是擠爆，還有王室鐵粉遠從加拿大飛來參加這場睽違70年的加冕典禮。

Katy Perry spotted looking for her seat at the #Coronation of King Charles III. pic.twitter.com/m2JmrCtNIg — Pop Base (@PopBase) May 6, 2023

▲凱蒂佩芮和英國Vogue雜誌總編輯艾佛寧。



綜合外媒報導，加冕典禮將於倫敦時間中午11時（台灣時間6時）開始，第一批受邀賓客已經陸續進入西敏寺（Westminster Abbey），包含歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）、英國Vogue雜誌總編輯艾佛寧（Edward Enninful）、倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）與工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）皆已就坐。

▲美國第一夫人吉兒和孫女一同出席英王查爾斯三世加冕典禮。（圖／達志影像／美聯社）



在國際賓客的部分，美國第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）也已經抵達現場，座位將安排在烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）的旁邊。

▲英國首相蘇納克與夫人。（圖／達志影像／美聯社）



▲加拿大總理杜魯道與夫人。（圖／達志影像／美聯社）



▲英國國王查爾斯三世（Charles III）加冕典禮於西敏舉行。（圖／達志影像／美聯社）



除了場內熱鬧外，場外民眾更是擠爆，還有王室鐵粉遠從加拿大飛來參加這場睽違70年的加冕典禮；另外還有一名來自澳洲的70歲婦人同樣不辭千里來參加這場盛會。特別的是，《天空新聞》還訪問到高齡85歲的婦人哈靈頓（Ann Harington），她表示自己曾參加過1953年的加冕典禮，「當時我才15歲，和父親站在外面一整天，我永遠記得那一天。」

▲▼加冕典禮現場擠滿人潮。（圖／達志影像／美聯社）

