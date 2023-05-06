派出所長勾結詐騙集團　分局長到職才3月也被處分...群警抱屈



▲所長涉貪被收押，分局長吳在堂（左）未滿4個月處分記過2次，基層抱怨不符規定。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警大同分局寧夏所長，因涉及提供資料給詐騙集團被收押禁見，大同分局長吳在堂上任不滿4個月也被連坐處分，記過2次，但是網路上卻有人出面抱不平，認為應該是前任分局長應該負責，吳在堂只有上任不滿4個月，應該依規定免遭懲罰。

士林地檢署近日查獲北市警局大同分局寧夏派出所所長育忻，涉嫌與詐騙集團勾結，被裁定收押禁見，北市警局就祭出2大過免職的處分，另外，同時將分局長吳在堂記過2次，並從嚴追究其他考核監督不周人員責任。

臉書《靠北police》社團，常常在網路上供該爆料某位警員、警官，甚至抒發情緒之處，但在5日卻有人貼文替大同分局長吳在堂抱屈，且留言、按讚人數多達2千人，認為吳在堂上任不滿4個月被記過2次，實在太不公平。

▲網路上紛紛討論吳在堂分局長未滿4個月應該免懲處，還力挺分局長是好人。（圖／翻攝《靠北police》）

根據警界人事獎懲規定，有影響警譽且情節重大者，得加重懲處。但，考核監督未滿4個月以上，未滿6個月者，得減輕懲處。另，在「免除懲處」方面，考核監督未滿4個月者，得免除懲處。

警界人士私下透露，其實吳在堂分局長上任未滿4個月，只有3個多月，實在與此事無關，但卻要對所長涉貪案件，負起完全責任，實屬不公，也認為北市警局是為了「滅火」，所以讓吳在堂「委屈」的背上責任。

▲網路上紛紛討論吳在堂分局長未滿4個月應該免懲處，還有人翻出相關規定。（圖／網友提供）

臉書聲浪一片導向大同警分局長吳在堂，且有許多警員留言，好的長官也是要大力推薦，且還說到分局長從不對下屬施壓，幾乎全部都支持吳在堂分局長，實際上大同分局警員也表示，分局長實在人很好，也未滿4個月，怎麼連坐一起處分。

大同分局長吳在堂，從警大行政系52期畢業，主要在金門、嘉義以及澎湖等地擔任過分局長職務，從7年前調任回台北市，曾經在督察室後，又派任文山一分局、中正二分局的分局長職務，身受基層推從愛戴。