快訊／北市警所長涉洩密遭聲押　首腦「藍道」被借提當祕密證人

▲北市大同警分局寧夏派出所所長葉育忻涉將民眾個資洩漏給詐團成員，晚間遭檢方聲押禁見。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市刑大日前偵辦詐欺案件，意外發現大同警分局寧夏派出所葉姓所長疑供個資給詐團成員。士林地檢署3日前往葉住家等地搜索，並以被告身份約談葉及4名證人，其中包括台版柬埔寨首腦「藍道」。檢方複訊後，認葉涉違背職務收受賄賂、公務員洩漏國防以外之秘密及違反個人資料保護法等罪， 犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢方表示，偵辦「台版柬埔寨」詐騙集團案件過程中，經數位採證鑑識扣案物後，發現葉姓員警涉嫌洩漏因職務而知悉的相關資料， 檢察官立即指揮專案小組另案主動追查、深入蒐證，並於今（3）日依法搜索葉的辦公室、住家及車輛，查扣手機、電腦等相關證物，後續仍將深入偵辦，嚴懲不法，並維綱紀。

據了解，4名證人內，有2名是警員，訊後請回，而檢警為釐清案情，更從看守所借提台版柬埔寨首腦綽號「藍道」杜男當證人，庭訊完畢押返還原看守所。

葉為警大69期畢業，過去因外語能力優秀，曾在刑事局國際科任2線3星警務正，但當年遭前女友指控，趁她睡覺時取走她的信用卡，還拿去盜刷，葉事後被記過、懲處，並被調往陽明山國家公園警察隊（現為保七），6年多前降調2線2星回台北市，派至寧夏所擔任所長2年多，這段表現正常並無異狀，突然遭到逮捕、搜索，同仁都十分驚訝。

▲台版柬埔寨首腦綽號「藍道」杜承哲被借提當證人。（圖／記者陳以昇翻攝）

回顧整起案情，在這起「台版柬埔寨」案件當中，詐騙集團總共囚禁58人、造成3人不幸身亡，新北市刑大循線偵辦，逮回主嫌「藍道」杜承哲等人，後來在調查的過程中，意外查到杜嫌與寧夏派出所葉姓所長往來密切，葉姓所長甚至利用職權、提供民眾個資給詐團，涉嫌違法洩密。

士林地檢署主任檢察官曾揚嶺指揮偵辦，3日兵分多路，分別前往葉姓所長的辦公室、住處及座車搜索，並查扣手機、將人帶回偵訊。葉姓所長對此回應，杜男曾是他轄區餐廳的廚師，2人因此結識，會提供民眾個資，是受到朋友請託，沒有對價關係，也不知道對方在詐團工作。