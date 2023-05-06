花香、果香一次滿足！　最新「玫瑰莓果麵包、鬆餅」超商限定吃

▲超商最新玫瑰莓果系列麵包、鬆餅開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味！超商推出最新「玫瑰莓果系列烘焙品」，有滿餡麵包、鬆餅等2款新選擇，皆是特意選用台灣在地埔里鮮採玫瑰花瓣入料，搭配野生小野莓、蔓越莓製成的莓果醬，每一口都能吃到酸甜滋味又帶有淡淡玫瑰香氣，即日起於全門市開賣，趕緊衝嚐鮮一波。

全家最新2款玫瑰莓果系列烘焙新品開吃，首推「玫瑰莓果滿餡麵包」，是以台灣在地埔里鮮採的玫瑰花瓣入料製成粉嫩麵包體，內餡部分選用野生小野莓、蔓越莓等製成的莓果醬，打造酸甜、又帶有玫瑰花香的口感，另一款「玫瑰美莓鬆餅」則是在膨鬆鬆餅皮中夾入玫瑰花瓣果醬、草莓果醬、藍莓果醬，果香十足又能吃到淡淡花香，即日起就能在全門市買到。

▲OK mart最新鵝油拌飯飯糰開吃。（圖／業者提供）

早餐除了吃麵包之外也可能來顆飯糰更添飽足感，OK mart近日推出全新聯名飯糰「大拙匠人-鵝油拌飯飯糰」，選用大拙匠人香氣十足的蔥香鵝油結合醇厚鹹香醬油，再揉合香Q米飯，每一口都能吃到鵝油香，加碼還有冷凍鮮食「氣冷雞-照燒雞海苔飯糰」，使用口感紮實、可保留雞肉原有鮮甜肉汁的氣冷雞雞肉，製成照燒雞肉搭配海苔拌飯，同樣超滿足，即日起就能於全門市買到。