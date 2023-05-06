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能寄杯、換冷熱！　超商「美式、拿鐵買6送6」今天限時搶

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家限時1天好咖日又來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控來囤！全家每月限時1天「好咖日」又到了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵（中／大杯）買6送6」，加碼還有指定甜點買2送1、極鬆餅買6送3等共3大好康，今（6）日上午10時起於APP隨買跨店取準時開賣，咖啡部分則開放寄杯、互換冷熱。

▲▼全家極鬆餅、罐裝咖啡。（圖／業者提供）

▲罐裝咖啡、極鬆餅也有優惠。

全家5月好咖日祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2023年11月30日，加碼還有「minimore鮮乳脆皮泡芙買2送1」、「Let’s Café罐裝咖啡買6送6」及「極鬆餅買6送3」等好康，提醒泡芙兌換期限至2023年6月30日前，罐裝咖啡及鬆餅則可兌換到2023年8月31日前，今（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶。

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11行動隨時取至5月9日前有一系列組合優惠。

另，7-11 OPEN POINT行動隨時取至5月9日前也推出「CITY CAFE、現萃茶指定商品享買6送3」組合優惠，優惠品項包括「蜂蜜美式（冰／熱）優惠價420元」、「西西里風檸檬系列咖啡優惠價480元」、「香鑽水果茶優惠價420元」、「一顆檸檬青茶／紅茶優惠價360元」，提醒每組優惠限量3萬組，每會員限購4組，兌換期限至9月30日止。

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