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香港觀光人數「超過台灣5倍」　眾人點出4大關鍵因素

▲▼香港街景、香港街道、香港風景、香港道路、香港商店、香港人潮、香港人群。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港觀光人數是台灣5倍，網友分析3大優勢「有迪士尼就贏了」。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

全球新冠疫情日漸趨緩，許多國家邊境陸續解封、取消防疫措施，各地觀光人潮逐漸回流。一名網友表示，香港土地面積不大，結果每年觀光人數卻是台灣的數倍，讓他好奇「到底為什麼」，貼文一出立刻引發網友熱議，更釣出一名香港網友解答。

原PO在批踢踢表示，香港只有台北市大小，跟台灣一樣主打街頭美食，但香港每年觀光人數卻是台灣整整2倍（事實上，根據香港旅遊局統計，香港2019年觀光人數達到5591萬，而台灣同年觀光人數則是1186萬，相差5倍），讓他好奇，「為什麼香港那麼小，觀光人數還是狂贏台灣啊？」

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▲▼香港觀光人數是台灣2倍 在地人揭真相：很現實。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼香港觀光人數是台灣2倍 在地人揭真相：很現實。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，原因大約可以分為4點，分別是有迪士尼樂園、中國觀光客非常多、香港是國際知名城市、是國際轉運中心。有人說，「有迪士尼就贏了」、「一把年紀了，不知道香港是航空轉運中心」、「中國人喜歡去香港啊」、「香港比台灣好玩吧，唯一缺點就貴」、「人家有迪士尼樂園」、「香港有名啊，亞洲前三大城耶，你去國外跟人家講香港，外國人一定知道」。

也釣出一位IP在香港的網友詳細分析，不是台灣觀光客少，而是香港旅客異常多，且主要都來自於中國，原因是中國免簽國家不多，去許多國家時，需要大費周章申請簽證，而到香港旅遊就相對容易，「甚至可以說，那些人來香港，往往並不是因為喜歡去香港旅遊，而是根本沒有選擇」。

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