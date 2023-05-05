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駁長灘島航班「椅墊跟著起飛」　菲律賓皇家航空：被人為刻意移除

▲▼網友爆料搭乘菲律賓皇家航空座椅整個跟著起飛。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲網友爆料搭乘菲律賓皇家航空座椅整個跟著起飛。（圖／翻攝爆料公社公開版）

記者李姿慧／台北報導

有網友日前在「爆料公社公開版」爆料，指搭菲律賓皇家航空，飛機起飛，連椅墊也跟著起飛。菲律賓皇家航空今晚發出聲明指出，起飛前機艙內設備都會由空服員檢查，包括座椅和安全帶，若有損壞不會允許乘客乘坐，該座椅墊明顯「被人為刻意移除」。

日前有網友在「爆料公社公開版」貼出座椅照片爆料，指搭乘菲律賓皇家航空A320飛機到長灘島，飛機起飛，椅墊也跟著起飛了。

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菲律賓皇家航空今(5日)晚表示，標準的客機設備，乘客的座椅墊會固定在座椅框架上的。同樣地，每次執飛之前，機艙內的所有設備都會由空服員進行檢查，作為乘客安全協議的一部分，包括飛機的座椅和安全帶。如出現有缺陷的座椅，例如損壞的椅墊、斷裂的扶手、損壞的安全帶或有缺陷的托盤，領隊空服員都會在飛行日誌中記錄下來，以便維修團隊能夠得到即時的通知，並在飛機的航班結束時進行必要的修復。

▲▼網友爆料搭乘菲律賓皇家航空座椅整個跟著起飛。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲網友爆料搭乘菲律賓皇家航空座椅整個跟著起飛。（圖／翻攝爆料公社公開版）

菲律賓皇家航空強調，任何座椅上的損壞事件，空服員都會將其標記為「失效」，因此是不允許任何乘客坐在上面的。根據新聞所提供的圖片，座椅墊很明顯是「被人為刻意從原始狀態移除」。通常來說，除非施加外力分離座椅主框架，否則座椅墊不能輕易地被移除。

菲律賓皇家航空指出，通常座椅墊是可以拆卸下來的，以便在緊急事件中如水降時可以用作浮力裝置。無論如何，菲律賓皇家航空已經開始進一步調查，若為不實報導，或惡意造謠，將視狀況採取法律行動，以維護公司商譽，並確保我們繼續為所有乘客提供方便和安全的飛行。

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