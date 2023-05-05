　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】花王(台灣)連續兩年獲「遠見ESG企業永續獎」肯定

花王(台灣)連續兩年獲「遠見ESG企業永續獎」肯定（圖／花王(台灣)提供）

▲花王(台灣)董事長暨總經理長谷川尚一代表出席領獎。

【廣編特輯】

圖、文／花王(台灣)提供

第19屆遠見ESG企業永續獎於5月3日假台北遠東香格里拉飯店舉行頒獎典禮，花王在台致力推動永續生活轉型，深獲評審讚賞，連續兩年榮獲「綜合績效外商組」楷模獎，由董事長暨總經理長谷川尚一代表出席領獎。

花王(台灣)為落實集團ESG策略Kirei Lifestyle Plan，以創造「Kirei美好永續生活」為目標，透過在地化的ESG行動，讓永續深入企業、品牌及消費者的日常生活，進一步驅動永續生活轉型。在台灣，花王以產業領頭羊之姿，倡議循環經濟，實際從產品包材著手，從減量、循環、再利用的觀點出發做到產品減塑；另一方面，亦透過產品上eco together環保標章，幫助消費者在選購產品時，能做出對環境更友善的購物選擇！除了產品包材的開發研究之外，花王也全力支持旗下各品牌推動ESG，讓品牌發揮社會影響力，推動包含：蕾妮亞月經平權公益合作、妙而舒與大樹藥局通路夥伴推出ESG聯名商品等專案，以品牌精神出發，創造永續價值，讓消費者共感。

花王產品上的環保標章讓消費更友善環境
在推動ESG的路上，花王透過紮根教育引導消費者做出改變，結合海洋永續議題推動的福爾摩沙1520海洋計畫、校園永續生活教育、Kirei美好永續生活展等，將永續帶進消費者的日常生活，號召消費者一起關心永續議題。花王陪伴台灣消費者59年，未來會持續透過打造再生循環系統、創造品牌永續價值以及紮根教育的方式，和消費者共創Kirei美好永續生活！
 

ET快訊
快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天返家
櫃姐身材超火辣！他凍抹條櫃位狂撩8次　還丟1000元落跑
國際會議打起來！　兩國代表狂揍扭打
國道緩撞車又挨撞！　白車「盲駕」直衝車頭爛毀
超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動　一旁主嫌口袋鼓鼓
快訊／郭台銘宣布辦4場大型造勢！　北中南都有
快訊／新北20多歲男22F社區墜下　頭部重創、全身骨折亡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台灣美食紅到海外！第一款沖泡式非油炸麵獲國際食品大獎

有珍珠鳳梨、濃泰奶奶蓋雪糕！　超商最新「6款冰品」開吃了

【廣編】花王(台灣)連續兩年獲「遠見ESG企業永續獎」肯定

檢出A肝毒莓被重罰750萬！　好市多：持續溝通與配合主管單位

愛自己的秘密「舞」器　上班族健康食材新選擇

大牌男星當設計顧問　催生「男版塑崩褲」

缺蛋危機　特別需要補充蛋白質的族群該怎麼辦？

春芳號、瓦城買1送1！　Uber Eats「5月限定優惠碼」一次看

蔬菜配料太多好難選！？SUBWAY「星絕配」幫你配到好 新口味濃濃印度風震撼味蕾

【廣編】Vespa黃牌旗艦GTS 300 Classic與GTS 300 Super Sport嶄新進化

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

台灣美食紅到海外！第一款沖泡式非油炸麵獲國際食品大獎

有珍珠鳳梨、濃泰奶奶蓋雪糕！　超商最新「6款冰品」開吃了

【廣編】花王(台灣)連續兩年獲「遠見ESG企業永續獎」肯定

檢出A肝毒莓被重罰750萬！　好市多：持續溝通與配合主管單位

愛自己的秘密「舞」器　上班族健康食材新選擇

大牌男星當設計顧問　催生「男版塑崩褲」

缺蛋危機　特別需要補充蛋白質的族群該怎麼辦？

春芳號、瓦城買1送1！　Uber Eats「5月限定優惠碼」一次看

蔬菜配料太多好難選！？SUBWAY「星絕配」幫你配到好 新口味濃濃印度風震撼味蕾

【廣編】Vespa黃牌旗艦GTS 300 Classic與GTS 300 Super Sport嶄新進化

陸女coser拍到一半被警帶走！宅男們一路跟到派出所外

影視音園區多次流標蔣市府收爛攤　文化局：會嘗試第3次招標

叭噗叭噗！宜蘭蘇澳古早味叭噗冰店、3球只要50元銅板價超實惠

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

整理花圃見「米白發泡劑」附著薄荷葉　他揭真實身分急勸：快移除

阿滴「手肘腫成包子」以為蜂窩性組織炎！緊急就醫傻眼：完全沒想到

射氣球一局150元！他問「怎麼不會倒」　內行曝原因：老闆不怕你贏

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

華晨宇演唱會上公佈好消息　出道10年以來最真實...大方自我剖析

羅巧倫「腳趾頭發黑」曝傷勢照　坦言走路都困難：生平第一次…

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

消費熱門新聞

卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

4.2萬會員買到好市多毒莓果、藍莓

超商連3天特濃拿鐵、抹茶拿鐵買1送1

Uber Eats「5月限定優惠碼」一次看

全聯甜點3大聯名一次衝！抹茶、卡士達、巧克力

超商今天「大杯美式、拿鐵買3送3」

大牌男星當設計顧問催男版塑崩褲

中醫師研發好喝又好瘦取代手搖飲

買A肝莓果只給退費挨批！好市多要賠了

SUBWAY星絕配造福選擇障礙患者

好市多毒藍莓2／17後買這2批全召回

超商最新「白葡萄霜淇淋」來了

im.B負責人家「愛馬仕牆」500萬up

港澳也出現仿冒憲哥代言日安玩美

更多熱門

相關新聞

花王(台灣)榮獲台灣十大永續典範外商企業獎

花王(台灣)榮獲台灣十大永續典範外商企業獎

財團法人台灣永續能源研究基金會16日於圓山飯店舉辦「2022 TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮，花王(台灣)榮獲「台灣十大永續典範外商企業獎」，由董事長大熊康生親自出席接受考試院院長黃榮村頒獎，花王(台灣)在ESG上的努力與成果屢獲評審肯定，這已是花王(台灣)連續四年獲邀出席頒獎典禮。

關鍵字：

花王(台灣)遠見ESG企業永續獎

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

直擊／聯電股東會紀念品爆棚　「專線」排逾百公尺

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面