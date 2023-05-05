【廣編】花王(台灣)連續兩年獲「遠見ESG企業永續獎」肯定

▲花王(台灣)董事長暨總經理長谷川尚一代表出席領獎。

【廣編特輯】

圖、文／花王(台灣)提供

第19屆遠見ESG企業永續獎於5月3日假台北遠東香格里拉飯店舉行頒獎典禮，花王在台致力推動永續生活轉型，深獲評審讚賞，連續兩年榮獲「綜合績效外商組」楷模獎，由董事長暨總經理長谷川尚一代表出席領獎。

花王(台灣)為落實集團ESG策略Kirei Lifestyle Plan，以創造「Kirei美好永續生活」為目標，透過在地化的ESG行動，讓永續深入企業、品牌及消費者的日常生活，進一步驅動永續生活轉型。在台灣，花王以產業領頭羊之姿，倡議循環經濟，實際從產品包材著手，從減量、循環、再利用的觀點出發做到產品減塑；另一方面，亦透過產品上eco together環保標章，幫助消費者在選購產品時，能做出對環境更友善的購物選擇！除了產品包材的開發研究之外，花王也全力支持旗下各品牌推動ESG，讓品牌發揮社會影響力，推動包含：蕾妮亞月經平權公益合作、妙而舒與大樹藥局通路夥伴推出ESG聯名商品等專案，以品牌精神出發，創造永續價值，讓消費者共感。

花王產品上的環保標章讓消費更友善環境

在推動ESG的路上，花王透過紮根教育引導消費者做出改變，結合海洋永續議題推動的福爾摩沙1520海洋計畫、校園永續生活教育、Kirei美好永續生活展等，將永續帶進消費者的日常生活，號召消費者一起關心永續議題。花王陪伴台灣消費者59年，未來會持續透過打造再生循環系統、創造品牌永續價值以及紮根教育的方式，和消費者共創Kirei美好永續生活！

