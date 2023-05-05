【廣編】電通行銷傳播集團新人事公告　王冠翔榮任貝立德客戶長

▲新任貝立德客戶長暨電通智能中心總經理王冠翔。

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圖、文／貝立德提供

電通行銷傳播集團媒體事業群旗下貝立德頒布新的人事命令，王冠翔現任安浦菲兼任電通智能中心總經理於2023年05月01日起榮任貝立德客戶長，負責領導客戶服務群，向總經理盧炳勳彙報。

針對新人事安排，貝立德總經理盧炳勳表示：「面對行銷環境的快速變化，及市場的多元挑戰，我們更需要協助客戶發展全面且有策略的行銷傳播規劃。Sean自加入集團以來不斷展現出他在媒體資源整合、數據與科技運用上的能力，未來貝立德將倚重他的專長，落實『Experience beyond Exposure』的核心理念，持續提供客戶全方位媒體 End-to-End Solution服務。」

王冠翔2011年加入電通行銷傳播集團，具備廣告、媒體、數據行銷等跨領域專業知識。在集團服務12年，期間曾於凱絡媒體服務重要客戶並推動凱絡週報與數位轉型；2014年協助創立安納特，強化集團程序化行銷及數據能力；2019年起帶領安浦菲在協助媒體事業結構轉型與績效優化有傑出表現；2020年起兼任電通智能中心總經理，為集團及品牌客戶提供最前沿的解決方案與行銷科技應用，未來他除了擔任貝立德客戶長外，也將繼續兼任電通智能中心總經理一職。

新任貝立德客戶長暨電通智能中心總經理的王冠翔表示：「很榮幸能夠成為貝立德客戶長，期待能攜手貝立德強大的客戶服務團隊，持續提升客戶服務品質並強化客戶關係管理，同時融入跨域協作、科技創新的思維，不斷優化並整合行銷服務模式、內容及流程，協助貝立德及電通集團更上一層樓。」

安浦菲總經理一職，將由現任安浦菲投資管理與商務總經理陳美妤接任，持續推動集團內各品牌合作，強化集團競爭優勢、與合作夥伴開發新商機，為集團客戶爭取最佳績效表現。

